農民氣炸！竹北灌溉水源翁厝圳成「抹茶河」 里長憂恐影響300公頃農地

新竹縣竹北市翁厝圳去年6月起陸續遭不肖業者傾倒切削廢油，今天上午麻園里長許榮生又接獲陳情，發現翁厝圳被染成「抹茶河」。許榮生說，翁厝圳是提供聯興、溪洲、白地及麻園4里農業區灌溉的重要水圳，多次遭排廢油已讓農民氣炸。新竹縣環保局追查，已針對一家工廠開罰189萬元，但業者不認有偷排，目前仍與縣府訴訟中。

許榮生表示，今天一早接獲陳情立即前往查看，發現翁厝圳南邊大排水溝及新興路水門都受到重油汙染，水面不但變成可怕的抹茶色，且還漂浮一層厚厚油汙，油汙味非常重，農田水利署新竹管理處在上游裝監視器後，不肖業者怕被拍到被抓，現在就往中、下游倒，地方農民無法取水都氣炸。

許榮生說，從去年6月起，不肖業者有時候一個月偷排3、5次，有時候一周1次，現在剛好適逢春耕，農民看到灌溉水源變成抹茶色都非常驚恐，預估已影響300公頃耕作。他也為了水汙每天奔波，環保局雖已裁罰偷排工廠，但流動偷倒的清運業者仍難以抓到，現在4個里已經自主成立河川巡守隊，盼能遏制業者行為。

新竹縣議員蔡蕥鍹指出，翁厝圳長期被不肖業者傾倒重油，應加強檢驗列管事業放流水是否符合水汙染防治法規定標準。環保局應專案處理擴大稽查範圍，包括未列管的工廠黑數，同時針對麻園聯興兩里，經常被偷排的溝渠及可能受汙染的農田進行不定期重金屬抽樣檢測，釐清農地是否遭汙染。環保局更應與工務處下水道科、農田水利署新竹管理處、警察局進行跨部門合作，才能早日杜絕汙染事件。

新竹縣環保局表示，有關翁厝圳及其支流遭油汙染，今年已先查獲一家金屬零件加工廠，依水汙法開罰189萬元，另也查獲2輛清運車偷倒廢油，依廢棄物清理法各處6萬元罰鍰，經加強稽查後，汙染量已減少，今天接獲通報後，也已派員到場採證稽查，從水圳飄浮的油汙和乳白色水狀，研判仍是屬於工業用的切削廢油，這種廢油遇水後會融解成乳白色。