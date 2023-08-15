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公寓大廈管理新規上路 苗栗市源林大廈被列公安疑慮社區

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
公寓大廈管理條例新制今年6月上路，苗栗縣政府清查，其中苗栗市源林大廈全縣唯一被列危險之虞，縣府將啟動輔導。記者范榮達／攝影
公寓大廈管理條例新制今年6月上路，苗栗縣政府清查，其中苗栗市源林大廈全縣唯一被列危險之虞，縣府將啟動輔導。記者范榮達／攝影

公寓大廈管理條例新制今年6月上路，苗栗縣政府清查，其中苗栗市源林大廈未成立管理委員會，且因此沒有申報消防安全設備檢修，全縣唯一被列有消防安全之虞公寓大廈，縣府將啟動輔導成立管委會

苗栗縣核備在案公寓大廈委員會1530家，其中11樓以上100家，縣府工商發展處簽會消防局比對檢查不合格名單，結果源林大廈符合未成立管委會、消防安檢不合格，及11樓以上的危險之虞認定要件。

源林大廈屬住商混合社區，兩棟樓約60戶， 部分住戶說，因住戶「皮皮」，對於成立管委會意願缺缺，不過，消防設備設施部分，都會請廠商維護、檢修，公安不致大問題，如果政府強制性成立管委會，住戶應該比較共識。

工商發展處指出，公寓大廈管理條例新制清查列管源林大廈，還有2021年10月高雄市城中城大樓大火專案，列管金玉滿堂、北苗商業大樓、財星大樓，及金天地未成立管委會，縣府都將介入輔導。

公寓大廈管理條例今年6月6日公布實施，未成立管委會，且建築物公共安全或消防安檢不合格，限期2年內需成立管理組織及完成報備，若逾期未成立，可按戶裁罰，每戶處4萬元至20萬元罰鍰，並限期辦理，屆期仍未辦理者，得按次處罰。

縣府將啟動輔導，個案現場勘查，持續清查消防安全設備檢修項目，建立列管公寓大廈及區分所有權人清冊，並委託專業團隊輔導公寓大廈成立管理組織。限期成立管理委員會或推選管理負責人，並辦理報備，以利進行共用部分修繕、管理與維護、公共安全檢查、消防安全設備檢修等工作，提升環境品質及安全。

公寓 管委會 安檢

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