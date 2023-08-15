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桃園清代鐵路遺址「生死關鍵」 文史團體籲列指定文資

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園火車站進行捷運施工時意外挖到清代鐵路，相關遺址是否能列為指定遺址，市府今下午將開會審議，文史團體一早到市府廣場陳情，呼籲遺址應列為法定文資，避免再受破壞。記者朱冠諭／攝影
桃園火車站進行捷運施工時意外挖到清代鐵路，相關遺址是否能列為指定遺址，市府今下午將開會審議，文史團體一早到市府廣場陳情，呼籲遺址應列為法定文資，避免再受破壞。記者朱冠諭／攝影

桃園火車站進行捷運施工時意外挖到清代鐵路，不過桃園市文化資產審議委員會去年通過捷運工程局提出的保存活化計畫後，捷工局火速將遺構拆模、進場施工，引發批評。剩餘部分是否能列為指定遺址，市府今下午將開會審議，文史團體一早到市府廣場陳情，疾呼「今天會議將決定整片遺址生死」，呼籲遺址應列為法定文資，避免再受破壞。

捷工局則強調，考古遺址以現地保存為原則，但並非唯一解答；考古出土遺物未來將再移回捷運綠線G07車站展示，出土遺物也會進行完整及全面性的紀錄，讓社會大眾瞭解歷史脈絡。

桃捷綠線前年7月進行G07站工程時，發現清代鐵道遺構和日據時期的鐵路基座，工程一度在前年8月9日停工。後續市府陸續現勘、審議，討論出土遺構保存方式，文化資產審議委員會也於去年6月29日同意，捷工局可採3D數位掃描、翻模及提取等方式保存，G07站工程於當年8月復工。

但此舉遭文史團體批評「工程進度優於古蹟保存」，等同破壞遺址前蓋上裹屍布。搶救清代鐵道遺址小組今天也到市府廣場前陳情，成員王韻茿指出，去年6月29日桃園舊火車站及鐵道遺構已列為「列冊追蹤遺址」，依法應在1年內完成考古遺址價值內涵調查評估，市府卻未積極作為，去年8月還直接灌漿施工，涉及行政違失，由監察院調查中。

王韻茿表示，市府今召開考古遺址列冊追蹤審議會，將成為鐵道遺址最後保存的機會；遺址必須進入指定審查程序，成為「指定遺址」才能獲得法律保障，反之若解除列冊追蹤，開發單位和工程單位又限縮搶救發掘工期，恐將重蹈覆轍，破壞遺址。

小組成員藍博瀚表示，考古遺址列冊追蹤範圍總共3萬7957平方公尺，除涵蓋G07站工區，左右兩側還各有400公尺長的清代鐵路遺址和日據時期興建的車站站體；這些遺址若妥善保存，將有助釐清桃園的鐵路發展史。

台大人類學系教授江芝華說，桃園挖出全台僅存一段的最早鐵路遺跡，卻消失在桃園市文化局和捷運工程局手裡，其實現在有更好的技術，更應思考如何面對祖先留下的遺產，呼籲市府趕快指定遺址的文資身分，後續才能爭取文化遺址和車站共存。

桃園火車站進行捷運施工時意外挖到清代鐵路，相關遺址是否能列為指定遺址，市府今下午將開會審議，文史團體一早到市府廣場陳情，呼籲遺址應列為法定文資，避免再受破壞。記者朱冠諭／攝影
桃園火車站進行捷運施工時意外挖到清代鐵路，相關遺址是否能列為指定遺址，市府今下午將開會審議，文史團體一早到市府廣場陳情，呼籲遺址應列為法定文資，避免再受破壞。記者朱冠諭／攝影
桃園火車站進行捷運施工時意外挖到清代鐵路，相關遺址是否能列為指定遺址，市府今下午將開會審議。圖／桃園市府提供
桃園火車站進行捷運施工時意外挖到清代鐵路，相關遺址是否能列為指定遺址，市府今下午將開會審議。圖／桃園市府提供

遺址 桃園 考古

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