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承載校友回憶 清大成功湖下月辦水上嘉年華

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清大9月16日舉辦成功湖水上嘉年華活動，內容包括水上SUP及龍舟板體驗、遊湖闖關及湖畔野餐等系列活動。圖／清大提供
清大9月16日舉辦成功湖水上嘉年華活動，內容包括水上SUP及龍舟板體驗、遊湖闖關及湖畔野餐等系列活動。圖／清大提供

國立清華大學的成功湖是學校重要地標，承載校友回憶，近年因嚴重淤積，導致水質混濁，學校去年投入7500萬元啟動整治改善工程，今年5月打開圍籬完工，目前已可實現在成功湖遊湖及划船的想法；清大表示，將於9月16日舉辦成功湖水上嘉年華活動，內容包括水上SUP及龍舟板體驗、遊湖闖關及湖畔野餐等系列活動。

清大指出，校內共有成功湖、昆明湖及相思湖3座湖，其中成功湖面積最大約3公頃，是日治時期因消防需求而挖掘的人工湖，近年因淤積水質混濁，湖畔設施也逐漸老舊不堪使用。

清大指出，校方2019年底發出整治成功湖的募款需求，立刻得到海內外校友的踴躍響應，去年啟動整治工程，經一年工期，於5月以嶄新樣貌跟現身，除重現湖上風光，還新設「進步碼頭」，欲重啟泛舟等水上活動，另外，環湖生態步道也完工，並於湖畔空地林蔭平台增加桌椅，讓師生可以歇息欣賞湖畔美景。

清大校友總會理事長蔡進步說，去年校慶辦天鵝船遊湖活動，校友報名十分踴躍，大家又回想起當年在成功湖划船的快樂時光，說好一定要恢復划船活動。

對此，清大校友中心已發出清華水上嘉年華的活動訊息，成功湖水上嘉年華將於9月16日登場，將舉辦一系列的水上嘉年華活動，包括水上SUP及龍舟板體驗、遊湖闖關及湖畔野餐等活動，邀清華人帶親友回母校，步行環湖一周享受成功湖蛻變的美景，重溫過去遊湖時光

清大校友中心指出，幾乎報名划船遊湖活動的名額都秒殺，沒搶到的也別氣餒，當天開放現場候補。遊湖闖關活動目前開放報名，集滿4關就可以獲得神秘小禮物，很適合大朋友、小朋友同樂。此外，不想划船的民眾，當天也可在湖邊鋪塊野餐墊，邊享用市集美食、邊欣賞湖畔風光，看著湖中的人奮力划船，可為他們加油，一起來感受在成功湖划船的樂趣與悠閒。

清大 野餐 水質

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