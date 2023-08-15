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鬼月限定「苑裡鬼門關夜市」 裝置藝術將動工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
去年從苑裡火車站前的馬卡龍漂浮傘、冰條燈等藝術元素裝置，還一度成為網美朝聖景點，。圖／張麥斯提供
去年從苑裡火車站前的馬卡龍漂浮傘、冰條燈等藝術元素裝置，還一度成為網美朝聖景點，。圖／張麥斯提供

今晚將是農曆七月鬼門開的日子，苗栗縣苑裡鎮公所今年為配合年度限定的「鬼門關夜市」，規畫「節慶街道環境裝置藝術」已於本月8日決標，即日起將執行，屆時與鎮民一起歡度「關鬼門」逛夜市。

苑裡鎮一年一度的「鬼門關夜市」的由來，是因苑裡市區天下路、為公路口的苑裡零售市場，往年都在農曆7月29日關鬼門的日子，攤商合力請戲班作戲，周邊道路也會吸引流動攤販來擺夜市，原本僅集中一小路段，近年來越來越夯，規模也愈來愈大，從火車站的中山路口一路延伸到世界路口，長約七、八百公尺的為公路盡是夜市攤販，販售各式美食、商品，成了苑裡鎮一大特色，也打響知名度，被民眾戲稱為「鬼門關夜市」、「關鬼門夜市」，吸引鄰近海線地區民眾前來一遊。

苑裡鎮公所表示，去年從苑裡火車站前的馬卡龍漂浮傘、冰條燈等藝術元素裝置，還成為網美朝聖景點，並持續開放至中秋節佳節；今年規畫「節慶街道環境裝置藝術」共75萬元經費，也即將執行，燈飾展期預計從9月9日起至10月15日，屆時與鎮民一起歡度鬼月節慶。

年度限定苑裡鬼門關大夜市，去年封街舉辦，人山人海加上燈海、傘海十分壯觀。圖／張麥斯提供
年度限定苑裡鬼門關大夜市，去年封街舉辦，人山人海加上燈海、傘海十分壯觀。圖／張麥斯提供

夜市 鬼門關 火車站

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