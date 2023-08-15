影／昨遭貪汙罪嫌起訴 高虹安今到天公壇祈福

新竹市長高虹安被控在擔任立委期間壓榨助理共同虛報、浮報酬金及加班費46萬餘元作為辦公室及個人私用，台北地檢署昨依法起訴；外界指出，高虹安涉貪不認罪，恐會與台北市前議員童仲彥一樣入獄。高虹安今說，童仲彥的助理是人頭助理，她的助理都是實質助理，且付出勞務取得助理費，兩者並不相同。

高虹安昨遭北檢起訴後，今天上午到新竹天公壇參拜，媒體聯訪問她參拜原因是否與遭起訴有關，高虹安回應，今晚是農曆七月鬼門開，竹市有很多大小廟宇，今在鬼門開前夕來祈福，祈求竹市風調雨順，市政順利。

至於高虹安若不認罪，是否可能與童仲彥的結果一樣？高虹安抨擊，北檢這次的辦案過程非常粗糙，起訴書有相當多不正確的內容，大家若去看童仲彥的判決書就可以知道，童的助理是人頭助理，無實際從事議會工作，但檢方辦案時自己都稱她的助理是實質助理，怎麼會用詐欺去定義？過程中她都有說明，很遺憾檢方起訴內容全盤忽略。

高虹安說，大家吵翻天私用的部分，這是助理與秘書幫她代墊的費用，這些費用她都多次主動用口頭或傳訊告訴對方要記得向她請款，她會歸還，每次她也都及時歸還，甚至還說不用找零了，試問今天要貪汙的人，將零用金當成自己的小金庫的人，會有這種主動歸還不合邏輯的作法嗎？檢方的起訴內容中有太多事實刻意偏頗。

關於高虹安絲毫沒有出公務費用一說，高虹安解釋，在公務支出費用遠已超過所謂的犯罪貪汙所得，但畢竟是助理自己在記帳，並未呈現她公務支出費用，檢方偵查時她都有提交公務支出證據，但檢方新聞稿卻只用一句話帶過，稱她絲毫未出公務費用。

在零用金的帳目部分，高虹安說，這個流水帳她也是看到媒體報導才知道內容，這有太多帶風向問題，說她有在流水帳上簽名與認證成為貪汙的實證，這完全是錯誤的事，檢方所說的流水帳，其實只是電子檔，且可以被竄改，她也都有跟檢方說明。

高虹安說，檢方辦案應該要視證據，而非像在喬案子一樣，甚至透過媒體帶風向，好像用恐嚇的語氣，順我者生，逆我者亡，說她不配合辦案、態度不佳，但實則她是主動配合調查，包括手機、辦公室密碼都交出去了，這樣叫作不配合辦案、態度不佳嗎？