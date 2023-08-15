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龍潭大池Hello Kitty不敵風速洩氣 展出恢復時間先上網查免撲空

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
龍潭大池水上Hello Kitty昨不敵強風消氣，桃園市文化局表示，即日起將根據中央氣象局風力預測及專業團隊評估，不定期調整展出時間。圖／報系資料照
龍潭大池水上Hello Kitty昨不敵強風消氣，桃園市文化局表示，即日起將根據中央氣象局風力預測及專業團隊評估，不定期調整展出時間。圖／報系資料照

桃園為宣傳世客博的龍潭大池水上Hello Kitty來作客大型充氣裝置8日充氣啟動後，不過才展出6天，昨上午因不敵強風拉扯導致皮面破損消氣，桃園市文化局昨立即巡檢並暫停展出，今再表示，即日起將根據中央氣象局風力預測及專業團隊評估，不定期調整展出時間。

位在龍潭大池上的Hello Kitty由主辦單位設計身穿傳統客家藍衫，及夜間燈光秀相呼應，不過先前遭批像「偽裝成多拉Ａ夢的哈囉凱蒂」，搭配燈光秀後更有七月半普渡氛圍。不過仍吸引不少民眾前往觀賞。

不過展出1周的Hello Kitty昨卻不敵展場風速4級及陣風7級，造成固定繩拉扯導致皮面破損消氣，文化局立即巡檢，也使些許遊客撲空。

文化局今表示，Hello Kitty及Mello Travels充氣藝術裝置作品，即日起將根據中央氣象局風力預測及專業團隊評估，不定期調整展出時間。因氣象預報風勢增大，目前2項作品已暫時暫停展出。

文化局指出，倘中央氣象局風力預測其平均風力達4級或陣風達6級，即會啟動氣偶消氣作業，暫停裝置作品及燈光秀展演；預測風力預測低於4級，瞬間陣風低於6級，啟動充氣作業。展出資訊將視中央氣象局風力預測於文化局官網、臉書專頁，以及世界客家博覽會網站、臉書公告。

龍潭大池水上Hello Kitty昨不敵強風消氣，桃園市文化局表示，即日起將根據中央氣象局風力預測及專業團隊評估，不定期調整展出時間。記者曾增勳／攝影
龍潭大池水上Hello Kitty昨不敵強風消氣，桃園市文化局表示，即日起將根據中央氣象局風力預測及專業團隊評估，不定期調整展出時間。記者曾增勳／攝影

文化局 氣象局 Hello Kitty

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