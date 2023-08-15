苗4儲能場違規挨罰 限期補正開說明會

苗栗縣竹南、頭份及公館4座儲能場，業者未依都市計畫法台灣省施行細則申辦土地容許使用，地方也有安全疑慮，縣府決定開罰4案場各6萬元，並限期補正，辦理說明會。

台南一家科技公司去年租下公館鄉五谷一路工業區荒廢農地，向能源局申辦儲能場，台灣電力公司今年1月送電運轉，許多居民渾然不知，疑慮安全問題，縣長鍾東錦也認為跳過縣府，指示嚴查嚴審案場。

縣府工商發展處清查，4座案場早於能源局去年9月13日函頒「併網型儲能系統設置區域及設置安全規範」前申辦，業者沒被告知，也未依2003年修訂的都市計畫法台灣省施行細則申辦土地容許使用。

工商發展處和相關單位會勘以後，認定業者違規使用；縣府依照都市計畫法裁罰業者各6萬元，並且限期10月31日前申辦土地容許使用，8月31日前辦理地方說明會。

工商發展處指出，儲能設備在非都市土地，僅能在報編工業區，都市計畫區工業區得以公共服務設施，或工廠必要附屬設施性質設置，縣府函請能源局審認4案場是否符合規定。