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不敵強風 龍潭大池Hello Kitty消風
桃園地景藝術節的龍潭大池水上Hello Kitty大型充氣裝置8日啟充氣啟動後，吸引人潮觀賞，不料昨天上午竟「洩氣了」，多位到場民眾表示失望，網友也熱議「暫時陣亡中」，市府文化局說，昨天風大，吹動固定繩磨損皮面導致消氣，將視風勢狀況盡快恢復展出。
文化局表示，「Hello Kitty來作客」水上裝置作品，因展場風速4級及陣風7級，昨天上午10時30分出現固定繩拉扯，導致皮面破損消氣，立即進行巡檢，Hello Kitty暫停展出，夜間燈光秀一併停演，將視現場風勢狀況盡快恢復展出。
許多網友討論熱烈，也有不少到場民眾看到「消風」感覺失望。議員徐玉樹表示，Hello Kitty經周六、日數萬人次朝聖觀看任務後，昨天老天爺決定「讓它暫時休息」，現場風很大，Kitty「起床跟睡覺」應視為常態。
水上Hello Kitty大型充氣裝置，主辦單位設計身穿傳統客家藍衫，在燈光秀變化下，話題不斷，不少民眾肯定可愛，議員黃瓊慧形容「偽裝成多拉Ａ夢的哈囉凱蒂」，議員魏筠說像小叮噹、夜晚很有七月半普度氛圍。各方議論反吸引民眾欣賞，統計已數萬人次觀看。
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