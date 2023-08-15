聽新聞
test
0:00 / 0:00

不敵強風 龍潭大池Hello Kitty消風

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
龍潭大池水上Hello Kitty昨突然消風（圖），現場民眾傻眼，網民形容「暫時陣亡」，市府宣布暫停展示。記者曾增勳／攝影
龍潭大池水上Hello Kitty昨突然消風（圖），現場民眾傻眼，網民形容「暫時陣亡」，市府宣布暫停展示。記者曾增勳／攝影

桃園地景藝術節的龍潭大池水上Hello Kitty大型充氣裝置8日啟充氣啟動後，吸引人潮觀賞，不料昨天上午竟「洩氣了」，多位到場民眾表示失望，網友也熱議「暫時陣亡中」，市府文化局說，昨天風大，吹動固定繩磨損皮面導致消氣，將視風勢狀況盡快恢復展出。

文化局表示，「Hello Kitty來作客」水上裝置作品，因展場風速4級及陣風7級，昨天上午10時30分出現固定繩拉扯，導致皮面破損消氣，立即進行巡檢，Hello Kitty暫停展出，夜間燈光秀一併停演，將視現場風勢狀況盡快恢復展出。

圖為日前正常時的狀態。記者曾增勳／攝影
圖為日前正常時的狀態。記者曾增勳／攝影

許多網友討論熱烈，也有不少到場民眾看到「消風」感覺失望。議員徐玉樹表示，Hello Kitty經周六、日數萬人次朝聖觀看任務後，昨天老天爺決定「讓它暫時休息」，現場風很大，Kitty「起床跟睡覺」應視為常態。

水上Hello Kitty大型充氣裝置，主辦單位設計身穿傳統客家藍衫，在燈光秀變化下，話題不斷，不少民眾肯定可愛，議員黃瓊慧形容「偽裝成多拉Ａ夢的哈囉凱蒂」，議員魏筠說像小叮噹、夜晚很有七月半普度氛圍。各方議論反吸引民眾欣賞，統計已數萬人次觀看。

Hello Kitty 議員

延伸閱讀

世客博Hello Kitty漏氣倒下 肇因遭繩拉扯破損

水上Hello Kitty消風陣亡！民眾傻眼 桃市府：暫停展出

桃園地景HelloKitty惹議？ 議員：白天小叮噹晚上七月半

16公尺Kitty穿花布衫！ 桃園地景藝術「Hello Kitty來作客」萌翻龍潭大池，夜間光雕秀+三麗鷗亮點必打卡

相關新聞

航空城搬遷祭新獎勵 地方不領情

針對桃園航空城計畫重建補助及獎勵搬遷政策，交通部民用航空局昨指出，安置街廓選配作業4月完成，土地所有權狀8月完成發放，今...

今晚子時開虎門 新竹都城隍廟 夯枷報名踴躍

迎接俗稱鬼月的農曆7月，各地均有傳統習俗，百餘年歷史的新竹都城隍廟「開虎門」儀式，在網路推波助瀾下亦廣為人知，參加和觀看...

不敵強風 龍潭大池Hello Kitty消風

桃園地景藝術節的龍潭大池水上Hello Kitty大型充氣裝置8日啟充氣啟動後，吸引人潮觀賞，不料昨天上午竟「洩氣了」，...

苗4儲能場違規挨罰 限期補正開說明會

苗栗縣竹南、頭份及公館4座儲能場，業者未依都市計畫法台灣省施行細則申辦土地容許使用，地方也有安全疑慮，縣府決定開罰4案場...

登革熱案例桃園現蹤 張善政：落實每周1日清除孳生源

桃園市前天接獲台南市衛生局轉介1例本土登革熱高風險病例，目前仍在等待血清檢驗中。市府今天召開登革熱防治跨局處會議，市長張...

桃園航空城明年10月前搬離加發補貼 民代不領情痛批

桃園航空城是台灣史上最大開發計畫，交通部民航局今天表示，搬遷戶若在明年10月前自動搬遷，將加發10%建物補償費獎勵金、3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦