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今晚子時開虎門 新竹都城隍廟 夯枷報名踴躍

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
「夯枷」、「脫枷」是一種信眾為了消災解厄的「解罪」儀式，十分熱門。圖／竹市府提供
「夯枷」、「脫枷」是一種信眾為了消災解厄的「解罪」儀式，十分熱門。圖／竹市府提供

迎接俗稱鬼月的農曆7月，各地均有傳統習俗，百餘年歷史的新竹城隍廟「開虎門」儀式，在網路推波助瀾下亦廣為人知，參加和觀看民眾愈來愈多；最具指標意義的夯枷解厄，報名今截止，至昨共2391人報名，與昔日盛況相去不遠。

新竹市都城隍廟總幹事鄭耕亞說，今晚鬼門開，又稱「開虎門」、「開福門」，城隍廟虎門平時深鎖緊閉、嚴禁開啟，只有農曆7月特別破例打開，讓好兄弟享受自由滋味。

鄭耕亞表示，「開虎門」將在子時11點開始，由范將軍拿虎牌開虎門，廟方也準備牲禮、水果和紙錢在門口擺桌祭拜好兄弟；虎門因是好兄弟出入途徑，怕民眾煞到，會圍起來淨空。

參與過的張先生說，屆時工作人員和信徒將廟裡外擠得水洩不通，在廟埕外聽到請神鼓聲特別震撼，接著北管樂四起，更增添神祕感。

廟方表示，「開虎門」屬比較陰的儀式，基本上不鼓勵民眾參加，因時代變遷，民眾漸漸不忌諱，加上網路興起，不少網紅來參加並直播，讓近年參加和觀看人數持續增加。

另百餘年來依循古禮舉行的「脫枷消業植福法會」演變至今，「夯枷」已是熱門的活動，若信徒感到身體不適、運勢欠佳或自感罪過，皆可以報名參加。

城隍廟 兄弟 新竹

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