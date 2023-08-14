登革熱案例桃園現蹤 張善政：落實每周1日清除孳生源

桃園市前天接獲台南市衛生局轉介1例本土登革熱高風險病例，目前仍在等待血清檢驗中。市府今天召開登革熱防治跨局處會議，市長張善政主持會議時表示，目前首要工作是防堵疫情及清除孳生源，要求市府所有局處不能掉以輕心，落實每周1日清除孳生源，至於清消時程將由各行政區規畫。

張善政表示，各局處務必確實依權責分工、擴大動員層級，加強各單位權管場域高風險點的清查及每週追蹤，並請民政局、區公所辦理登革熱教育訓練，提升社區民眾防治認知，並強化里鄰長溝通；此外，各局處針對業管部分亦要加強控管查核，若有不配合單位，請衛生局及環保局依傳染病防治法及相關法規規定勸導及裁罰。

副市長王明鉅表示，衛生局應針對高風險點，每周綜整防治措施及改善情形報告，接下來每周召開會議討論，由各業管局處及區公所於當周會議報告防治作為。

疾病管制署北區管制中心主任巫坤彬表示，民眾因工作或返鄉有南部地區旅遊史或活動史者，感染登革熱機率將增加，依過往資料，感染登革熱的病例約有70%為無症狀感染，倘若病媒蚊密度小，疫情便不易擴散，因此落實孳生源清除為目前最大防疫重點。

巫坤彬表示，落實孳生源清除的成功要素是社區民眾動員，依目前防治經驗，當地鄰長如有登革熱防疫認知，當地民眾對孳生源清除會更落實，建議擴大動員層級除里長外，也向下扎根至鄰長或志工等人員。