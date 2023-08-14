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苗縣竹南鎮全民運動館動土 預計114年完工

中央社／ 苗栗縣14日電

苗栗縣政府推動竹南鎮全民運動館興建工程今天動土，規劃4層樓建築設置體健中心、韻律中心、桌球室及多功能球場，與戶外型態的竹南運動公園相輔相成，預計民國114年完工。

苗栗縣政府為提供全天候運動環境，並滿足各年齡層體能發展需求，以總經費新台幣2.1億元在竹南鎮崁頂公園興建全民運動館，今天舉行開工動土儀式，苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、竹南鎮長方進興等人執鏟動土，並與竹南頭份地區多名民代聆聽工程簡報、焚香祝禱工程順利。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃指出，竹南鎮全民運動館主體規畫地上4層，總樓地板面積約904坪，預計設置體健中心、韻律中心、桌球室、多功能球場等設施，工期約21個月，預估114年完工，並交由竹南鎮公所營運，期待能與竹南頭份運動公園達到相輔相成效果，提升民眾生活品質。

鍾東錦表示，全民運動館可解決戶外夏日遮蔽率不足的問題，竹南頭份地區近年來年輕人口明顯成長，相信能提高場館使用率；他也要求建築師、建造商務必盡心盡力，落實施工品質，提供民眾優質的運動空間及環境。

運動 鍾東錦

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