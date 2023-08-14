世客博Hello Kitty漏氣倒下 肇因遭繩拉扯破損

世界客家博覽會在龍潭大池的水上裝置作品「Hello Kitty來作客」今天上午被發現漏氣躺在水面上。桃園市文化局表示，大風造成固定繩拉扯導致皮面破損漏氣，經巡檢後暫停展出。

世客博已於11日開展，其中在龍潭展區的水上裝置作品「Hello Kitty來作客」以客家藍衫色調加上客家油桐花圖案，讓民眾除了白天可以近距離欣賞全台最大、高達16公尺的水上Hello Kitty，夜間還有超炫燈光秀展演。

根據臉書（Facebook）社團「龍潭人」上午發文表示，龍潭大池的Hello Kitty暫時陣亡中，根據拍攝民眾表示是風太大，固定繩與貓體拉扯造成撕裂傷，提醒民眾不要撲空。

此話題引發網路討論，有網友就表示「桃園真的名不虛傳，鴨來氣爆、兔來燒掉、猴來猴死、喵來中暑，我Hello kitty無嘴問蒼天。」

民進黨桃園市議員魏筠也在臉書發文表示，「太熱了，Kitty中暑了，貓在大池昏倒了」，她認為消風的kitty比較藝術，在抗議啦。

民進黨桃園市議員黃瓊慧也留言指出，「這…是破掉了嗎？950萬的Kitty欸」。

對此，文化局下午發布新聞稿表示，「Hello Kitty來作客」水上裝置作品，因上午9時起展出場域風速4級及陣風達7級，到了上午10時30分許造成固定繩拉扯導致皮面破損消氣。

文化局指出，事發後立即進行作品巡檢，目前暫停展出，夜間燈光秀也一併停演，團隊會持續關注現場風勢狀況盡快恢復展出。

「2013桃園縣地景廣場藝術節」時，荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）所創作的「黃色小鴨」在台灣掀起風潮，但同年11月1日，黃色小鴨因受前一天地震影響有輕微消氣現象，工程人員進行充氣作業時，疑陂塘附近的風力過強造成鴨身受損，「黃色小鴨」頓時消氣躺在水面上，因此暫停開放參觀。

「2014桃園地景藝術節」時，霍夫曼特別為台灣製作的月兔，在地景藝術節活動結束後，委外策展單位於同年9月15日進行月兔拆解作業完成後，因施工不慎發生火燒草地蔓延至月兔的意外事件，造成月兔右側軀幹及部分手腳燻黑，損傷面積不大，但並沒有造成月兔整體燒毀。