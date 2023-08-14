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水上Hello Kitty消風陣亡！民眾傻眼 桃市府：暫停展出

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭大池水上Hello Kitty突然消風，現場民眾傻眼，網友形容「暫時陣亡」，市府宣布暫停展示。記者曾增勳／攝影
龍潭大池水上Hello Kitty突然消風，現場民眾傻眼，網友形容「暫時陣亡」，市府宣布暫停展示。記者曾增勳／攝影

桃園地景藝術節的龍潭大池水上Hello Kitty大型充氣裝置8日啟充氣啟動後，連日來引發許多爭議，卻吸引不少民眾或老少前往觀看及欣賞夜間燈光秀，Hello Kitty展出才第六天，不料今天上午竟「洩氣了」，民眾現場看到很傻眼，網友今天下午在社群貼文指稱「Hello Kitty暫時陣亡中」，引發網友熱議紛紛，多位民眾下午表示，看到「Kitty消風」好失望。

桃園市府文化局表示，「Hello Kitty來作客」水上裝置作品，由於展場風速4級及陣風7級，今天上午10時30分出現 固定繩拉扯導致皮面破損消氣，立即進行巡檢，Hello Kitty暫停展出，夜間燈光秀亦一併停演，將視現場風勢狀況盡快恢復展出。

民眾在社群貼文表示，龍潭大池的Hello Kitty暫時陣亡，拍攝民眾說是風太大固定繩與貓體拉扯造成撕裂傷，請大家先別撲空！許多網友網上討論熱烈，從桃園市趕來欣賞Hello Kitty的陳小姐說，她來了兩次，第一次充氣沒完，這一次卻看到Kitty「消風」令她很失望。

市議員徐玉樹表示，Hello Kitty經周六、日數萬人次朝聖觀看任務後，今天老天爺決定「讓它暫時休息」，在這個環境相當不容易，就是風很大，「起床跟睡覺」對Kitty來說應該視為是常態。

桃園地景藝術節的龍潭大池水上Hello Kitty大型充氣裝置及夜間燈光秀本月8日啟動，主辦單位設計「凱蒂」身穿傳統客家藍衫，在燈光秀變化下，引發民代、網友爭議不休，不少民眾肯定Kitty可愛，市議員黃瓊慧形容「偽裝成多拉Ａ夢的哈囉凱蒂」、市議員魏筠表示，有點像小叮噹，夜晚很有七月半普渡氛圍。各方議論反而吸引許多民眾欣賞，統計數萬人觀看。

龍潭大池水上高16公尺最大型充氣「Hello- Kitty」突然消風，現場民眾傻眼，網友形容「暫時陣亡」，市府宣布暫停展示，圖為日前正常時的狀態。記者曾增勳／攝影
龍潭大池水上高16公尺最大型充氣「Hello- Kitty」突然消風，現場民眾傻眼，網友形容「暫時陣亡」，市府宣布暫停展示，圖為日前正常時的狀態。記者曾增勳／攝影
龍潭大池水上高16公尺最大型充氣「Hello- Kitty」突然消風，現場民眾傻眼，網友形容「暫時陣亡」，市府宣布暫停展示，圖為日前正常時的狀態。記者曾增勳／攝影
龍潭大池水上高16公尺最大型充氣「Hello- Kitty」突然消風，現場民眾傻眼，網友形容「暫時陣亡」，市府宣布暫停展示，圖為日前正常時的狀態。記者曾增勳／攝影
龍潭大池水上Hello Kitty突然消風，民眾傻眼，網友形容「暫時陣亡」，現場民眾傻眼，有人說很失望。記者曾增勳／攝影
龍潭大池水上Hello Kitty突然消風，民眾傻眼，網友形容「暫時陣亡」，現場民眾傻眼，有人說很失望。記者曾增勳／攝影
龍潭大池水上Hello Kitty突然消風，現場民眾傻眼，網友形容「暫時陣亡」，市府宣布暫停展示。記者曾增勳／攝影
龍潭大池水上Hello Kitty突然消風，現場民眾傻眼，網友形容「暫時陣亡」，市府宣布暫停展示。記者曾增勳／攝影
龍潭大池水上Hello Kitty突然消風，現場民眾傻眼，網友形容「暫時陣亡」，市府宣布暫停展示。記者曾增勳／攝影
龍潭大池水上Hello Kitty突然消風，現場民眾傻眼，網友形容「暫時陣亡」，市府宣布暫停展示。記者曾增勳／攝影

Hello Kitty 桃園

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