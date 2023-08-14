張善政揭示未來一年教育目標 明年夏令營課外增新素養
桃園市新學年開學在即，市長張善政今天上午主持112學年度第一學期校長會議，頒獎表揚獲教育部教學卓越獎各獎項學校，張善政揭示未來一年教育最重要目標、表示，今年首度試辦夏令營融入將科技、科普、藝文及道德修養，明年希望落實課外活動增加新的素養教育，營養午餐或5歲幼兒免學雜費上大班政策更精緻化。
桃園市各級學校將在9月開學，市府教育局在中壢區舉辦112學年度第一學期校長會議，以「教育善好、顧好下一代—數位科技、創新永續」主題，張善政率先全國推出代理教師全年聘期，履行公私國中小免費營養午餐及補助公私立幼兒園5歲幼兒助學金政見承諾，張說，前陣子遠見各項施政調查，教育是市民最滿意項目，「教育絕對是我非常重視的一塊」。
張善政表示，過去半年多，所有市民可以體會市府不少教育政見推動落實，希望所有校長及老師可以體會市府的用心，他最關心的一件事，希望桃園培養出傑出的下一代，是不一樣的下一代，要比這一代更具眼光視野和素養，還有國際觀、語言能力和具國際化視野，很需要校長和老師大力配合。
未來一年教育最重要目標？對此，張善政說，市府今年夏天開始推動的暑期夏令營，試辦融入科技、科普、藝文及道德修養內容，希望明年課外活動進一步落實增加新的素養教育，現在正在做的營養午餐或5歲幼兒免學雜費上大班政策，可以做到更精緻化，讓大家覺得政策不只有做，而是可以做到盡善盡美。
這項新學年度校長會議，張善政頒獎表揚獲教育部教學卓越獎金質獎的大溪高中、霄裡國小、仁和國小等獎項，及獲桃園市教學卓越獎金桃獎的觀音高中、大園國中、公埔及中原國小、八德幼兒園等獎項肯定，期許「桃園下一代讓人刮目相看、桃園下一代發光發亮」。
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