新竹市田美三街、中正路16日起路面刨鋪 施工期間全線封閉

新竹市田美三街及中正路超過10年未曾重鋪，路面劣化嚴重，加上日前連續降雨產生多處坑洞及裂縫。市府投入總經費627萬元辦理路面刨鋪工程，田美三街將於8月16日至隔天上午9時至下午4時動工、中正路預計於8月19日晚間9時至次日早上6時施工，施工期間全線封閉禁止車輛通行。

新竹市工務處指出，今年市府計畫以「安心路平三大階段」來進行，路平面積目標約「25萬平方公尺」、分三階段完成，第一階段已於5月中旬完成路段包含武陵路、明湖路、建中路、赤土崎一街、慈雲路公道五路二段口、龍山東一街、香北路、五福路二段等，計約11萬平方公尺。

現正進行第二階段路平施工作業，預計施作路段包括牛埔東路、樹下街、大學路81巷、光復路一段光復路二段、寶山路145巷、東南街、富美路、古賢路、石坊街、中光路、中山路、中正路、長和街、田美三街等，已於8月起陸續辦理；第三階段將再規劃約20條路段，預計年底前完成，各施作地點將於施工前於各路口公告。

工務處指出，田美三街，即經國路至光華東一街路段靠近新竹遠東巨城購物中心，周末白天車流量極大，將採平日日間施作，降低對附近交通影響，預計8月16日至17日上午9時至下午4時進行刨鋪，施工完恢復道路通行，刨鋪總長度約300公尺、面積4050平方公尺。

中正路即北大路至經國路則為市中心，平日上下班車流量大，經考量採假日夜間施工方式，預計利用8月19日晚間9時至次日8月20日早上6時辦理道路刨鋪，總長度約400公尺、面積6400平方公尺，施工完將恢復道路通行。