快訊

人禍釀災？茂宜島野火奪93命 初步調查矛頭指向夏威夷電力設備故障

台灣獨有！外國人來台最常聽到「3句話」一票網友認證：很精準

她曝幫高虹安記帳方式沿襲「舊制」？ 檢方分案偵查勞動部次長李俊俋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後龍聚善堂納骨塔啟用 近600組民眾登記選購

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍鎮公所新建聚善堂納骨塔，今上午舉行啟用暨開光祈福典禮，已有近六百組民眾登記選購。記者吳傑沐／攝影
後龍鎮公所新建聚善堂納骨塔，今上午舉行啟用暨開光祈福典禮，已有近六百組民眾登記選購。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣後龍鎮公所斥資1億4千多萬元新建聚善堂納骨塔，今(14日)上午舉行啟用暨開光祈福典禮，由鎮長謝清輝擔任主典官，率領公所同仁及來賓一同焚香祝禱，祈求聚善堂平安順利、後龍鎮運昌隆；謝清輝表示，未來納骨塔將依民眾實際需求續以規畫二、三及四樓剩餘空間，打造一座屬於後龍鎮公立的殯葬園區。

公所指出，聚善堂於110年10月開工，建造地上四層RC結構，可容納高達三萬餘個納骨櫃位，塔內走道寬敞暢通，櫃位以九種風格區劃分區域，各代表不同寓意，如：A區金如意-事事如意、B區心淨居-佛陀拈花，參悟禪理、D區-二十四節氣代表花卉……等等，而櫃位門上巧奪天工的琉璃雕刻在燈光的映襯下，顯得更加莊嚴精緻。

除了氛圍營造之外，櫃位以不易變形的鋁合金及耐燃材質組合而成，另考量台灣位處地震帶，特別加強天花板連結櫃位體能減緩位移的構造、櫃位內還有防止骨灰罈衝出的面板；今年1月2日竣工後，分別舉辦兩梯次的參觀選位活動，人潮紛至沓來，近六百組民眾登記選購。

謝清輝表示，公所聆聽鄉親所需，在各領域專家的合作下，秉持打造「逝者靈安，生者心安」符合環境永續發展的現代化納骨設施理念，不僅能貼近現代民眾訴求，亦可兼顧建築及服務品質。

謝清輝 納骨塔

延伸閱讀

順應傳統祭拜 竹市納骨塔使用年限研擬延長至50年

新北刪除私立納骨塔啟用數量上限 憂為業者開方便之門

大樹第二納骨塔獲地方同意 5萬櫃位坐落坪頂公墓

億元納骨塔新櫃位裂了 彰化二林公所急澄清

相關新聞

鬼月來臨…竹東5億停車場出怪聲民眾心驚 民代「壯膽」查真相

耗資5億打造的新竹縣竹東鎮仁愛立體停車場去年部分完工後多次流標，終於在上月由依德科技以權利金10年1億元得標。不過上周六...

後龍聚善堂納骨塔啟用 近600組民眾登記選購

苗栗縣後龍鎮公所斥資1億4千多萬元新建聚善堂納骨塔，今(14日)上午舉行啟用暨開光祈福典禮，由鎮長謝清輝擔任主典官，率領...

苗栗縣客家大老陳運棟辭世今辦告別式 鍾東錦頒褒揚狀

苗栗縣客家大老陳運棟8月2日與世長辭，享耆壽91歲，其畢生無私奉獻客家，為苗栗客家、台灣客家貢獻良多，今辦理告別式，縣長...

紫爆！南庄角莖野牡丹一樹花開 4、5公尺高小灌木罕見

苗栗縣南庄鄉杉林松境休閒農場一棵26歲角莖野牡丹，高4、5公尺，數以百計紫花最近爆開，角莖野牡丹屬小灌木，園藝專家湯建琦...

世界客家博覽會3天84萬人次參觀 中壢辦「常民特展」吸客

桃園市政府主辦的「2023世界客家博覽會」盛大登場，開展前3天，包括2大主展館、8個副展館、17個衛星展館參觀人次就達到...

圓亡妻遺願…7旬退休師以她之名 捐桃消災情勘查車

隨著消防局救災勤務日益繁重，車輛需求隨之提高，桃園市民吳東昌先生有感於消防人員救災救護工作辛勞，以離世愛妻「蕭碧瑤女士」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦