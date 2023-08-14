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後龍聚善堂納骨塔啟用 近600組民眾登記選購
苗栗縣後龍鎮公所斥資1億4千多萬元新建聚善堂納骨塔，今(14日)上午舉行啟用暨開光祈福典禮，由鎮長謝清輝擔任主典官，率領公所同仁及來賓一同焚香祝禱，祈求聚善堂平安順利、後龍鎮運昌隆；謝清輝表示，未來納骨塔將依民眾實際需求續以規畫二、三及四樓剩餘空間，打造一座屬於後龍鎮公立的殯葬園區。
公所指出，聚善堂於110年10月開工，建造地上四層RC結構，可容納高達三萬餘個納骨櫃位，塔內走道寬敞暢通，櫃位以九種風格區劃分區域，各代表不同寓意，如：A區金如意-事事如意、B區心淨居-佛陀拈花，參悟禪理、D區-二十四節氣代表花卉……等等，而櫃位門上巧奪天工的琉璃雕刻在燈光的映襯下，顯得更加莊嚴精緻。
除了氛圍營造之外，櫃位以不易變形的鋁合金及耐燃材質組合而成，另考量台灣位處地震帶，特別加強天花板連結櫃位體能減緩位移的構造、櫃位內還有防止骨灰罈衝出的面板；今年1月2日竣工後，分別舉辦兩梯次的參觀選位活動，人潮紛至沓來，近六百組民眾登記選購。
謝清輝表示，公所聆聽鄉親所需，在各領域專家的合作下，秉持打造「逝者靈安，生者心安」符合環境永續發展的現代化納骨設施理念，不僅能貼近現代民眾訴求，亦可兼顧建築及服務品質。
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