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鬼月來臨…竹東5億停車場出怪聲民眾心驚 民代「壯膽」查真相
耗資5億打造的新竹縣竹東鎮仁愛立體停車場去年部分完工後多次流標，終於在上月由依德科技以權利金10年1億元得標。不過上周六該停車場晚間竟發出高頻怪聲，由於鬼月即將到來，讓附近居民害怕不已。竹東鎮民代表葉日嘉接獲陳情後，立即「壯膽」前往查看，發現是6樓警報器疑似電壓不穩異常導致，經維修後已恢復正常。
葉日嘉指出，上周六（19日）晚間9時許，接獲南華里與雞林里民眾陳情，表示信義路、中山路一帶出現「嗶」的高頻怪音，但又不知從哪傳出，由於已經入夜，該噪音非常擾民，也造成民眾不適，他獲報後前往查看，發現怪音竟是最新完工的仁愛立體停車場傳出的，並已持續快2小時。
葉日嘉說，當時他立即通報竹東鎮公所，請廠商趕緊來維修，經過檢測後發現，原來是停車場6樓警報器疑似供電電壓不穩異常導致，經維修後問題已排除。
由於該停車場未正式啟用就發生狀況，許多居民也紛紛擔憂：「沒啟用營運就如此，未來營運更須注意」，葉日嘉也表示，因為立體停車場目前都是向台電申請臨時用電，電壓上不穩定，才會導致警報器發生異常。
竹東鎮公所主祕黃至銓則說，因停車場上周三進行消防檢查，當時有打開測試6樓警報器，可能當時開關沒有確實關掉，導致周五誤觸警報才會響，目前狀況都已排除。
黃至銓也表示，仁愛立體停車場由智慧停車場業者依德科技股份有限公司以權利金10年1億元得標，雙方已在簽約階段，接下來還有停車場點交程序，以及1樓量販業者進駐整修裝潢，最快停車場今年11月可對外營運、賣場預計明年農曆年前可營運，供鎮民採買年貨。
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