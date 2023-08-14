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苗栗縣客家大老陳運棟辭世今辦告別式 鍾東錦頒褒揚狀

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣客家大老陳運棟辭世今辦告別式，苗栗縣長鍾東錦特別頒發褒揚狀，肯定其對客家的貢獻，由家屬代表領受。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣客家大老陳運棟辭世今辦告別式，苗栗縣長鍾東錦特別頒發褒揚狀，肯定其對客家的貢獻，由家屬代表領受。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣客家大老陳運棟8月2日與世長辭，享耆壽91歲，其畢生無私奉獻客家，為苗栗客家、台灣客家貢獻良多，今辦理告別式，縣長鍾東錦特別頒發褒揚狀，肯定其對客家的貢獻，由家屬代表領受。

陳運棟生於民國22年，曾任教職，投身杏壇30多年，先後擔任國民大會代表、苗栗縣鄉土學會理事長、客家委員會委員、苗栗縣教育會理事長、苗栗縣陳氏宗親會理事長、台灣電視公司客家節目「鄉親鄉情」主持客家文化講座等，其一生作育英才無數，退休後仍熱心為客家及教育奉獻，因此獲得許多獎項肯定，曾獲第4屆客家台灣文化獎、第1屆傑出台灣文獻獎文獻工作獎、第7屆全球中華文化藝術薪傳獎、第3屆客家貢獻獎終身貢獻獎及教育部推展本土語言傑出貢獻獎等，一生奉獻客家。

陳運棟數十年來也投入台灣史與客家文化探討，著述、藏書都極為豐碩，更多提攜後進之舉，成果斐然、資歷和地位崇隆，出版過客家相關著作40餘本、發表文章亦多達160餘篇，於1978年出版「客家人」、1989年再出版「台灣的客家人」，成為所有研究客家的學子必備研讀的經典著作，因此被譽為「近代最重要的客家研究先驅」，堪稱苗栗之光。

鍾東錦說，陳運棟30多年來除了在教育界作育英才，也致力客家相關之研究及苗栗縣多個鄉鎮市誌的編篡工作，被譽為「近代最重要的客家研究先驅」，曾獲頒客家台灣文化獎、傑出台灣文獻獎、全球中華文化藝術薪傳獎、客家貢獻獎終身貢獻獎及教育部推展本土語言傑出貢獻獎，雖然陳運棟老先生已經離世，但對客家的付出與奉獻，會永遠留在大家的心中。

苗栗縣 鍾東錦 客家文化

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