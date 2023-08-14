紫爆！ 南庄角莖野牡丹一樹花開 4、5公尺高小灌木罕見

苗栗縣南庄鄉杉林松境休閒農場一棵26歲角莖野牡丹，高4、5公尺，數以百計紫花最近爆開，角莖野牡丹屬小灌木，園藝專家湯建琦未曾看過如此高大，直呼罕見。

南庄鄉杉林松境以滿園繡球花聞名，最近園主李俊田在臉書貼出園區內角莖野牡丹，數以百計盛開的紫色花團錦簇，且野牡丹比一旁的建築物還高出一截，估計有4、5公尺，許多網友大開眼界，嘆為觀止。

李俊田說，26年前開發園區時，這棵野牡丹還是花苗，後來越長越大，它的樹皮初期會有蟲害啃食，他仔細照顧處理後，枝幹茁壯也少病蟲害侵擾，一年有3次花期，許多民眾入園觀賞，都表示是看過最大一棵角莖野牡丹。