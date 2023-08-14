世客博3天84萬人次參觀 中壢辦「常民特展」吸客
桃園市政府主辦的「2023世界客家博覽會」盛大登場，開展前3天，包括2大主展館、8個副展館、17個衛星展館參觀人次就達到84萬，配合世客博，文化局也在衛星展區中平路故事館、壢小故事森林、壢景町規畫「客家常民」特展，以文史、飲食文化、客語等多重面向切入客家議題，串聯中壢客家族群的常民生活。
桃園市政府表示，世客博自8日試營運起累積參觀人次達到約84萬人次，除開幕首日受天氣不佳影響之外，周末2天參觀人潮大幅成長，光昨天參觀人數將近42萬人次。
世客博主展館與鄰近市集人潮不斷，市府也在「中壢城市故事館群」中平路故事館、壢小故事森林、壢景町規畫客家常民特展。
桃園市文化局表示，中平路故事館展區主題為介紹中壢在地名人，以客籍詩人杜潘芳格的詩詞「平安戲」、「紙人」、「含笑花」製作裝置藝術與民眾互動，並加入金曲客語歌手羅思容的歌曲、客家女詩人張芳慈的文章等現代女性觀點，展現客家文學的多元樣貌。
而壢景町展覽以客家文化脈絡及生活環境為開端，介紹客家人特有的料理及食材處理方式，並延伸繪製中壢客家美食地圖，體驗客家美食魅力。壢小故事森林展區則以客家文化及客語童謠為主軸，搭配客語單詞、音樂，帶領大小朋友學習客語及常民文化。
桃園市文化局表示，展覽期間包含精彩的音樂演出、工作坊及走讀等系列活動，民眾可以透過展版文字、影音設備及藝術裝置等，使感官獲得多重體驗，更加理解展覽內容，過程中也可到訪壢景町蓋上特別的新丁粄紀念章，與大型等身新丁粄抱枕合照，留下紀念。
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