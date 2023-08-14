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文書人員薪水3萬？ 竹北市立圖書館竟遭人冒名徵才
新竹縣竹北市立圖書館遭不明人士冒名於臉書社團「竹北人找工作」徵才。貼文指出，竹北市立圖書館誠徵正職、兼職文書人員，薪水正職3萬，兼職時薪則有180元，由於正逢暑期，該職缺也引起民眾關注，不過竹北市公所也鄭重澄清，不會透過其他社群平台徵才，唯一徵才管道為竹北市公所官方網站。
該貼文假冒竹北市公所名義發布徵才訊息，內容指出，竹北市立圖書館誠徵圖書館文書人員，上班地點在福德街圖書館，工作內容包括負責圖書館內文書處理工作、協助圖書館管理人員相關行政工作，以及處理讀者的借還書手續。薪資方面，正職3萬，兼職時薪則有180元。
由於貼文有別以往詐騙集團用高薪、輕鬆等不合理工作，又是用公家機關名義徵才，一度引起網友熱議。還有網友發現，該名男子還曾以屏東縣「民眾醫院」名義徵求醫院收銀員，遭院方公告為詐騙訊息，電話也留同一支。雖警方還未接獲相關受害報案資訊，但仍提醒民眾多加注意。
竹北警分局指出，過去求職詐騙常以「高薪、輕鬆、無經驗可」吸引民眾應徵，但經過警方大力宣傳，詐騙集團現改以「冒用」知名企業或公家單位，利用其名氣和民眾信任進行詐騙，最後不外乎是詐財、騙個資，或是要求繳交金融帳本、密碼、提款卡等資料，最後成為詐騙洗錢帳戶。
警方提醒，民眾求職前應先核實，要求提供正式的職位描述和合約，早先一步上網搜尋，確認該工作的真實性。如果遭要求先付一筆保證金或訂金，甚至以作帳為理由，提供銀行存摺正本和提款卡，都是詐騙徵兆，若面試地點選擇在旅館、套房等不公開的場所，就要特別小心是求職詐騙陷阱。
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