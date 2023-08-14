竹市教育處長閃辭震驚地方 傳新處長將由他接下

新竹市政府教育處前處長童鳳嬌本月初閃辭令許多人錯愕；對此，坊間傳出新竹市政府教育處長遺缺，疑將由朝陽科技大學師資培育中心主任陳木金教授出任，陳木金為政大教育學博士，學術專長包括校務研究、校長培育、教師培訓、教育創新，資歷豐富完整，讓地方教育界人士期待。

市府表示，教育處長人事已覓得合適人選，未直接證實此訊息。

童鳳嬌月初傳出因個人生涯規畫離開市府教育處長一職，回到新竹縣府教育局工作，消息一出震驚地方教育界，多名議員普遍對處長童鳳嬌任事抱持肯定，但竹市教育問題龐雜、難解，後續考驗市長高虹安用人智慧。

竹市教育議題多，還有很多流標工程待解決，近期，地方傳出市府教育處長一職將由陳木金接下；新竹市家長會長協會創會長周淑娥表示，若是陳木金一定沒問題，陳的歷練相當豐富，相信其在教育界及學術界這麼多年，可帶領所有學校前進，讓竹市的教育環境越來越好，孩子是未來的主人翁，除了家庭教育，學校教育首當其重，有信心陳絕對能扮演好市府和家長及學校間的溝通橋樑。

新竹市三民國中家長會長彭凱諺表示，若是陳木金接任教育處長職務，希望能建立市府、學校與家長會的溝通平台，共好合作、共同推動教育；也相信陳能優化提升竹市的教育環境，縮短城鄉差距，落實教育資源平均分配。

陳木金是政大教育學博士、美國賓州斯克蘭頓大學博後研究員，現職朝陽科技大學師資培育中心主任，歷任國立政治大學教育學院教授兼政大總務長、政大師資培育中心主任、政大教學發展中心主任、國立台東大學副校長。2007至2011任中華民國學校建築研究學會理事長，2016至2018任中華民國學校行政研究學會理事長。

陳木金的學術專長聚焦於校務研究、校長培育、教師培訓、教育創新，曾指導170多位畢業教育博碩士，並於2006、2015、2017年三次榮獲教育學術聯合團體年會頒發學術研究傑出貢獻木鐸獎。