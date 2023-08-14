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垃圾入侵 大湖擬設監視器嚇阻

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣大湖鄉頻傳垃圾入侵，鄉長黃惠琴最近向縣府請命，希望協助在熱點設置12台監視器嚇阻。圖／取自黃惠琴臉書
苗栗縣大湖鄉頻傳垃圾入侵，鄉長黃惠琴最近向縣府請命，希望協助在熱點設置12台監視器嚇阻。圖／取自黃惠琴臉書

觀光產業是苗栗縣大湖鄉重要經濟命脈，頻傳垃圾入侵大殺風景，鄉長黃惠琴最近向縣府請命，希望協助在熱點設置12台監視器，嚇阻亂倒垃圾。縣長鍾東錦、縣府農業處長陳樹義表示，公所可鎖定熱區，但須自籌經費設置監視器，縣府會要求警方加強查察。

黃惠琴說，近來常有外鄉鎮不肖人士，趁夜間將整車塑膠棚布及垃圾，載至大湖鄉內棚布堆置處，造成垃圾量暴增，破壞環境，此外，每年收運超過200噸的草莓棚布，也面臨無處可去的窘境。

「我們大湖不是垃圾堆置場，大湖鄉親不要垃圾意象。」黃惠琴指出，她自掏腰包鼓勵鄉親當正義哥，拍下亂倒廢物車輛檢舉，每案2000元，目前已發出3案獎金，仍防不勝防。

黃惠琴建請縣府補助公所設置12台熱點攝影機，透過監視系統及重罰，嚇阻外地垃圾入侵，並協助處理塑膠棚布。

縣長鍾東錦、縣府農業處長陳樹義表示，廢棄物問題會有破窗效應，一個地點會一而再被倒，且數量會愈來愈多，公所可以鎖定熱區，但是必須自籌經費設置監視器，縣府會要求警方加強查察。

至於塑膠棚布有抑制病蟲害、雜草生長作用，不只草莓，西瓜、杭菊等作物，田間也會使用，縣府正爭取農糧署補助，設置區域回收場，再委託經營，清洗處理後，再交由廠商回收。

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