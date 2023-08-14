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調度不及 客運突停駛6班次惹怨
「新竹轉運站-桃園機場」1250路線是竹市唯一直達桃園機場的國道客運路線，業者日前公布增班至平日最多往返20班車，未料11日正式上路時，卻有6班車「緊急停駛」，不少旅客抱怨。竹市府昨回應，已聯繫業者日豪客運及台北監理所了解，要求業者若遇突發狀況，應即時向旅客宣導並通知市府。
日豪客運表示，因車輛及人力調度不及，導致部分班次無法如期開車；台北監理所也表示，該公司因應旅客需求增加班次，此次事件因業者車輛及人力調度不及，已督導業者立即改善並更新公告，也要求業者加強應變措施，遇突發狀況應即時公告、向旅客宣導。
市府表示，因疫情趨緩，又逢暑假出國旺季，市府屢接獲民眾反映希望增加「新竹轉運站至桃園機場」1250國道客運路線，故向公路總局及日豪客運反映，經業者審慎評估後增加14班次。此次因業者疏失影響乘客權益，因屬台北區監理所管轄路線，市府已協請交通部公路總局台北監理所加強督導業者改善。
日豪客運日前在官方臉書公告「新竹轉運站-桃園機場」1250路線增加班次，除每天往返6班次，平日加開往返14班次，但10日晚間卻緊急公告隔天凌晨的6個班次「停駛」，遭旅客批評不負責任。
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