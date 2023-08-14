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頭寮步道修復 經國紀念館10月開幕

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
大溪頭寮生態步道木棧道已更換為塑木材料，欄杆、座椅及水泥地板也完成修繕或更換。記者曾增勳／攝影
大溪頭寮生態步道木棧道已更換為塑木材料，欄杆、座椅及水泥地板也完成修繕或更換。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪區頭寮經國紀念館封閉整修一年多來，附近民眾喜愛健行的頭寮生態步道木棧道、欄杆老舊破損危險，引起民怨，市民和民代多次反映修繕，市政風景管理處昨表示，現在頭寮生態步道的木棧道、欄杆、座椅已更換或修復，水泥地板簡易修繕完成使用，經國紀念館建物整修大致完成，預計最快今年10月底重新開幕。

大溪區頭寮經國紀念館原名大溪遊客中心，提供遊客旅遊資訊和參觀故總統蔣經國生平文物，市府去年封館施工一年多來，今年紀念館建物等硬體工程多已完工，風管處今年2月起進行委外經營，目前進行紀念館營運展示裝修工程。

經國紀念館、頭寮陵寢旁的頭寮生態步道，從頭寮陵寢到慈湖紀念雕塑公園，全長1.2公里，沿草嶺溪與台7線平行延伸，吸引許多民眾健行運動，議員陳治文服務處表示，頭寮生態步道多處年久失修，木棧道損壞、欄杆破損嚴重、座椅和部分扶手破損，路面坑疤，影響遊客安全，市府也應趕快修復。

風管處表示，已先進行頭寮生態步道修繕，破損較嚴重的木棧道、欄杆、座椅、部分扶手原定9月底前完工，目前提前完工，包括木棧道全部換為耐久使用的塑木材料，欄杆和座椅破損亦完成修繕或更換，水泥地板也簡易修繕完成。

紀念館 文物

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