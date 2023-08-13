不只有客家文化 桃園世客博周末辦體育表演吸睛
「2023世界客家博覽會」8月11日在桃園登場，為期66天的世界客家博覽會預計將吸引近百萬國內外遊客來訪桃園。副展館平鎮區1895乙未保台紀念公園本周末起，每周也都會舉辦體育表演節目為活動揭開序幕，節目以客家文化與體育運動結合為主軸，連續5周不同主題，帶給民眾豐富的視聽饗宴。
體育局表示，本周末起，每周六日下午1點30分至晚上6點邀請國內表演藝術者及桃園在地體育特色團隊參與，第一周主題為「客曜動」，第二周「客活力」，第三周「客跨界」，第四周「客全民」，第五周「桃園體表會」及「客世界」將盛大壓軸演出。
體育局表示，2023世界客家博覽會體育表演節目不僅是一場娛樂，更是文化的交流和傳承。這場桃園客家文化結合體育表演活動，不僅為當地注入新的活力，也為參與者帶來難忘的體驗，透過跨界結合，期吸引更多人關注和參與當地的文化和體育活動，展現桃園的獨特魅力及運動發展，相信一系列活動將在未來的日子裡為桃園的運動發展和多元文化增添一筆新色彩。
體育局表示，本次系列演出活動共有五周，除了9月9日的桃園體表會外，共有9天的表演活動，規畫親子互動演出的yoyo點點名、客家表演藝術者及融入客家文化元素的體育特色表演團隊，讓所有蒞臨現場的大朋友、小朋友都能感受到客家文化與體育運動的「HAKKA POWER」。
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