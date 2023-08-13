耗資2.8億竹縣綜合社會福利館開幕 提供托育、親子育樂

新竹縣政府爭取衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助，耗資2.8億打造地上6層、地下2層的「綜合社會福利館」今天正式開幕。新竹縣社會處說明，1樓為公設民營托嬰中心、2樓為親子夢想館、3樓為兒童及青少年中心、4樓為竹北區社會福利服務中心，未來將提供托育、親子育樂、福利諮詢等服務。

社會處指出，「綜合社會福利館」對外開放空間為1至4樓，1樓為公設民營托嬰中心，縣府委託社團法人台灣幼兒早期教育協會營運，8月1日正式收托2足月至未足2歲的嬰幼兒共計32名，師生比為1比4，托嬰空間準備豐富教具，期望能使收托的嬰幼兒受到良好的照顧、降低家長育兒負擔。

2樓為親子夢想館，主要提供0至6歲嬰幼兒和家長親子遊戲及閱讀空間，有適合0至2歲的爬行區、漂亮的玻璃屋沙坑、舒適的閱讀區、可愛的車道區、發揮創意的藝術區、還有小朋友都很喜歡的扮演區，也會定期會舉辦嬰幼兒與親子活動。

3樓為兒童及青少年中心，主要服務0至18歲兒童、青少年及家長，有溫馨的閱讀區、闔家同樂的桌遊區、創意無限的藝術區、還有適合6至12歲兒童體能遊戲場，並定期舉辦兒童活動及青少年活動，8月更安排了「超萌！韓國矮袋鼠的下午茶」黏土課程及充滿古風的書法課程。

4樓為竹北區社會福利服務中心，以強化並支持家庭為目標，主要針對脆弱家庭提供脆弱家庭整合性服務，預防及協助家庭危機處理，增權家庭因應問題的能力，貫徹以家庭為核心、以社區為基礎的理念，提供全方位福利服務。