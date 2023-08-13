頭前溪高灘地河濱公園難產 二河局上周再送修正意見

新竹縣「頭前溪北岸高灘地河濱公園」原定去年10月完工啟用，不過新竹縣議員蔡蕥鍹指出，該計畫卻面臨流標、第二河川局有意見等一再延宕。新竹縣環保局表示，因集中設施區施位於河川區域，去年已將計畫送審給二河局，今年8月8日再度收到二河局審查意見，將修正後再送審。二河局表示，將以不影響河防安全為原則推動本計畫。

蔡蕥鍹指出，縣長楊文科上任後推動「頭前溪北岸高灘地河濱公園」，規劃台1線到國道1號頭前溪高灘地32公頃土地建置遊戲場、足球場等設施，目前完成8.2公頃細部設計，並向二河局提出使用申請，待許可後將撥用國有土地動工。

蔡蕥鍹說，不過從2017年迄今近5年，權責單位也由地政處改為環保局，本計畫原定去年10月完工啟用，沒想到竹北重要的大型運動公園竟一再流標，至今已流標4次，縣府一下說是二河局土地問題，一下說可能是工程費偏低，廠商無投標意願，質疑縣府有沒有跟二河局溝通土地撥用問題？要限期多久才能克服？

新竹縣環保局表示，該計畫已完成其中8.2公頃的細部設計，去年9月已將使用申請書提送至二河局審查，二河局今年7月14日進行專家審查會議，委員審查意見於8月8日發文至環保局，環保局將依委員審查意見回復並修正申請書，待修正後再送審，待取得許可後，即可申請撥用國有土地，盡速動工。

第二河川局表示，本案申請使用面積達8.0366公頃，涵蓋各式種類項目設施如運動場、停車場、自行車道、人行步道、橋下廣場、越野自行車練習場、混和球場、整坡綠化及兒童遊戲場等，事涉各項專業領域，二河局聘請相關專家學者及生態團體於7月14日召開審查會議，以不影響河防安全並兼具河川生態環境脈絡為原則。