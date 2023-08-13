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桃園人行道出現透明變電箱！ 台電：將拆除

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢區街頭人行道出現「透明變電箱」，網友熱議 。圖／取自臉書「路上觀察學院」
中壢區街頭人行道出現「透明變電箱」，網友熱議 。圖／取自臉書「路上觀察學院」

桃園市中壢區延平路一處人行道，走過的民眾納悶「咦！透明的變電箱？」，有的民眾好奇走近一看，發現是變電箱裝上鏡子，上面綁紅帶子，前方放置3顆大小石頭，引發網友許多聯想，有人懷疑該處曾發生車禍，鏡子用來「擋煞」降煞氣，台電桃園區營業處今天上午表示，該處變電箱應是民眾申請自費彩繪改造，該處將派員會同里長會勘處理。

民眾在臉書「路上觀察學院」分享照片「透明變電箱」，該照片PO文引發網友討論熱烈，網友分別留言，是一個鏡子，晚上來買檳榔駕駛才不會撞到？有網友稱「藝術」，一名網友說，該處應有車子車禍，鏡子擋煞、綁紅帶子降煞氣，加3顆石頭邪。有網友推測，人行道變電箱很醜，里長裝一面鏡子看不到變電箱？也有網友說是「再插一炷香，直接變土地公」，有的網友認為變電箱彩繪還是安全一點。

台電桃園區營業處表示，台電裝置的變電箱外觀，標準規範有墨綠色及灰色２種，可以美學彩繪，此外，為配合地方特色塗裝需求，用戶也可向台電申請後自費彩繪，該處人行道變電箱屬於民眾自費彩繪，會同里長勘查，查出檳榔攤為避免客人買檳榔臨停碰撞，自行裝置鏡子提醒，現場勸導後拆除，後續將加強巡檢，避免民眾擅自加裝不當裝置影響供電安全。

人行道 台電

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