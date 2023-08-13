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新竹到桃園機場6班客運忽搞失蹤 竹市府要求業者這樣做

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「新竹轉運站-桃園機場」1250路線是新竹市唯一直達桃園國際機場的國道客運路線，由於業者原本公告的班次卻未發車，引發民怨。圖／竹市府提供
「新竹轉運站-桃園機場」1250路線是新竹市唯一直達桃園國際機場的國道客運路線，由於業者原本公告的班次卻未發車，引發民怨。圖／竹市府提供

新竹轉運站-桃園機場」1250路線是新竹市唯一直達桃園國際機場的國道客運路線，業者日前公布大增班至平日最多往返20班車，未料11日正式上路時，卻有6班車「緊急停駛」，不少旅客抱怨。新竹市政府今回應，接獲民眾反映後立即聯繫業者日豪客運及交通部公路總局台北監理所，要求業者若遇突發狀況，應即時向旅客宣導並通知市府。

日豪客運表示，因車輛及人力調度不及，導致部分班次無法如期開車；台北監理所也表示，該公司因應旅客需求增加班次，此次事件因業者車輛及人力調度不及，已督導業者立即改善並更新公告，也要求業者加強應變措施，遇突發狀況應即時公告、向旅客宣導。

市府表示，因疫情趨緩，又逢暑假出國旺季，市府屢接獲民眾反映希望增加「新竹轉運站至桃園機場」1250國道客運路線，故市府向交通部公路總局及業者日豪客運反映民眾增班交通需求，經業者審慎評估後增加14班次。

此次因業者疏失影響乘客權益，因該路線屬交通部公路總局台北區監理所管轄路線，市府已協請交通部公路總局台北監理所加強督導業者改善。

日豪客運日前在官方臉書公告「新竹轉運站-桃園機場」1250路線增加班次，除了每天有往返6班次之外，平日加開往返14班次，也就是平日最多有往返20班次，新增加班車為凌晨與白天時段為主。

孰料，業者日前才公告要大幅增加班次，10日晚間卻發出緊急公告，11日凌晨的往返6個班次「停駛」，有旅客批評「不負責任」，當天早上要搭新竹6點發車的班次要前往機場二航廈，怎知完全等不到車，官網也查不到訊息。

桃園機場 新竹

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