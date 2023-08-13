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落實身障者平權 竹市周二起開辦身障者走失手鍊服務

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今指出，將於8月15日（本周二）起開辦身心障礙者走失手鍊服務。圖／新竹市政府提供
市府今指出，將於8月15日（本周二）起開辦身心障礙者走失手鍊服務。圖／新竹市政府提供

落實身障者平權政見，守護身障者安全！新竹市長高虹安重視身障者相關服務及保障人身安全，市府今指出，將於8月15日（本周二）起開辦身心障礙者走失手鍊服務，未滿65歲設籍且居住於竹市，領有第一類身心障礙證明或有走失之虞的身障者，可視需求至社會處提出申請，今年預計提供120人次服務，盼減輕家屬照護壓力，共同預防身障者走失。

高虹安表示，為讓外出對身心障礙家庭不再是心理負擔，市府守護身心障礙者的人身安全，開辦身障者走失手鍊服務，針對領有第一類身障證明及有走失之虞的身心障礙者，提供守護安全有效協尋的手鍊，讓身障者可以安心「出門」與「回家」。

高虹安說，市府致力推動符合身心障礙者權利公約（CRPD）精神的政策，除開辦身障者走失手鍊服務，也辦理無障礙微旅行，未來將努力實踐身心障礙六大平權理念，以達到醫療、教育、交通、資訊、運動及文化平權。

社會處表示，設籍且居住於竹市未滿65歲，領有第一類身心障礙證明者，申請時只需提供身心障礙證明，而有走失之虞的身心障礙者，除了身心障礙證明外，還需檢附相關證明文件，如診斷證明書或警察局走失紀錄影本，有需求且符合資格的民眾，備妥文件後可到社會處身心障礙福利科申請，確認無誤後將免費提供手鍊，並邀請照顧者在給予身心障礙者手鍊時，說明手鍊守護外出安全的意義，讓配戴者喜歡配戴，並了解在外出不知所措時，可以向他人求助，讓手鍊成為守護安全的護身符。

社會處呼籲，只要符合申辦走失手鍊的身心障礙者，請於周一至周五，上午8點半至下午5點半到社會處身心障礙福利科辦理，相關資訊也可聯絡社會處身心障礙福利科03-5351560。而年滿65歲以上的長者若有走失傾向或曾走失過的，家屬也可以申請「預防老人走失手鍊」。

高虹安表示，市府守護身心障礙者的人身安全，開辦身障者走失手鍊服務，針對領有第一類身障證明及有走失之虞的身心障礙者，提供守護安全有效協尋的手鍊。圖／新竹市政府提供
高虹安表示，市府守護身心障礙者的人身安全，開辦身障者走失手鍊服務，針對領有第一類身障證明及有走失之虞的身心障礙者，提供守護安全有效協尋的手鍊。圖／新竹市政府提供

身障者 高虹安

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