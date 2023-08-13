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鄉親鄉情／全台最老財神廟 神蛇坐鎮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園蘆竹五福宮建造「使者公蛇洞」安置錦蛇，如今洞內有數十條錦蛇駐足。記者朱冠諭／攝影
桃園蘆竹五福宮建造「使者公蛇洞」安置錦蛇，如今洞內有數十條錦蛇駐足。記者朱冠諭／攝影

一般寺廟多是大殿最受矚目，但桃園市三級古蹟蘆竹五福宮的後殿卻很吸睛，1977年廟方建造「使者公洞」安置錦蛇，如今洞內有數十條錦蛇駐足。儘管冬天錦蛇多在洞內冬眠，仍有許多信眾參拜不忘探訪蛇蹤。

隱身五福宮的錦蛇多長逾1公尺，身體呈橄欖黃色。蛇身前段常有規則的黑色菱形斑，中段黑斑略呈十字型，後段背部有二條黃色縱紋，眼睛後方有一條明顯的黑色縱帶。

主祀玄壇元帥武財神的五福宮是全台最古老的財神廟，相傳早在明朝永曆年間就有錦蛇現蹤，當時五福宮所在的營盤坑附近皆是大榕樹，錦蛇日出夜歸皆以茅草廟為家。

1924年，五福宮遭遇大風暴受損嚴重，擴建時於基地發現蛇穴，信眾欲撲殺未果，但落成之日，忽有群蛇集結於宮前，眾人訝異，皆稱神蛇為「使者公」，換言之就是神明的使者。

蛇群白天時在鄉間出沒，但不傷害人畜，僅貪食附近人家的雞蛋。為避免驚擾香客，1977年廟方重新改建後殿時，興建「使者公蛇洞」收容這些錦蛇，集中供養。

廟方人員說，現在神蛇們每天有新鮮雞蛋可吃，還有許多信眾指定奉獻雞蛋或捐款，作為使者公的供餐費。人蛇數十年和平共處，信眾求香祈福同時，也能進一步認識生態環境。

雞蛋 風暴

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