「苗栗青浪」多元空間 青少年免費

苗栗家扶中心今年成立「苗栗青浪」青少年據點，規畫卡拉OK室、桌遊室、SWITCH遊戲室、閱覽室、運動場等多元空間，開放社區青少年免費使用。家扶昨天獲澤米科技捐贈2台VR及周邊產品給青浪據點使用，吸引青少年搶先VR體驗，感受三維空間遊戲樂趣。

「苗栗青浪」據點原為苗栗家扶中心打造的青少年安置中心「希望家園」，今年轉型提供青少年休閒、培養正當興趣，藉由提供安全友善環境，激發青少年潛能，也能以預防取代安置。

苗栗家扶中心指出，青浪據點位於苗栗家扶中心的4、5樓空間，SWITCH遊戲室牆面畫設超級瑪利歐兄弟、大金剛的經典圖樣，卡拉OK室也很熱門，昨天假日還有親子一家來歡唱，場面溫馨。

正逢暑假，「苗栗青浪」暑期推出多元活動，從靜態攝影、護膚彩妝、手做烘焙蛋糕課程，到動態球類運動及戶外單車騎乘，8月底並規畫3天2夜營隊，加強青少年人際互動技巧與人際網絡。

「苗栗青浪」青少年據點開放時間為平日周三下午1點半到5點、周六上午10點到下午5點對社區青少年開放；暑期開放時間為每周四到六上午10點到下午5點，也免費提供午餐及烹飪自製餐點。