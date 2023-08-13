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農牧地設露營區 竹縣發出首張許可

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣府今年3月陸續在各鄉鎮舉辦座談會，希望了解露營業者需求，並提供協助輔導業者轉型合法。圖／竹縣府提供
新竹縣府今年3月陸續在各鄉鎮舉辦座談會，希望了解露營業者需求，並提供協助輔導業者轉型合法。圖／竹縣府提供

新竹縣露營活動興盛，縣內露營區超過3百家，但幾乎都是不合法經營。縣府今年以來積極輔導業者轉型合法化，前天核發出首張農牧用地申請露營場土地許可，並說明已有近50家業者提出申請。不過，縣內仍有多數業者不理解審查手續，對申請抱持觀望態度，要全面合法化還有很長一段路。

縣府交旅處指出，中央去年7月修法開放非都市土地的農牧及林業用地得以在低度開發且符合安全、環保等前提下，有條件容許設置露營設施。據統計，新竹縣內露營區多達333處，集中尖石、五峰及橫山3鄉，但其中僅6家合法，多位於遊樂區及休閒農業區內。

縣府今年接連在尖石、五峰、橫山、峨眉、關西等地辦理8場座談會，並提供電話、官網專區等諮詢服務。

縣府交旅處迄今收到46家業者申請，申請人取得第一階段土地許可後，即可依核准計畫書興建相關露營設施，並於取得水保完工證明及建築物使用執照等資料後，續辦第二階段露營場設立登記。

前天獲發土地許可的露營區位於尖石鄉，露營場地原本即為農牧用地，業者只提供露營素地，供民眾自行開車前來搭帳露營，所以經會勘後很快就獲核發。

不過仍有露營業者反映法規、審查手續複雜，也讓露營地合法化進度緩慢。縣府交旅處長戴志君說，交通部觀光局18日將召開中央跨部會會議檢討，期望讓業者能朝向合法化經營，也能保障遊客權益及安全。

露營區 新竹 觀光局

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