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竹市啟動「靜城專案」 嚴抓噪音車

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市環警監聯合稽查取締噪音車，固定每月至少4場次。圖／竹市府提供
新竹市環警監聯合稽查取締噪音車，固定每月至少4場次。圖／竹市府提供

噪音車無論白日、夜間都惱人。新竹市長高虹安昨天宣布，即日起竹市啟動「靜城專案」，除執行既有3大噪音車管制措施，同時納入「聯合中部7縣市擴大聯合稽查作業、聲音照相科技執法搭配AI判管技術、噪音車加重裁罰、歷年檢驗資料庫比對黑名單」4大精進策略，全天候取締噪音車。

高虹安表示，市府加強取締不當改裝車輛製造噪音與飆車噪音情形，近年持續執行受理檢舉系統通知到檢、環警監聯合稽查攔查、聲音照相科技執法等3大措施，每月至少4場環警監聯合稽查。

新竹市政府在每區各設1處固定式聲音照相科技執法設備，加上2套移動式設備。今年1至7月累計拍攝4萬2604輛次，透過系統及人工雙重判讀，違反噪音管制法告發246輛，通知限期改善171輛。

環保局指出，今年也提升聲音照相科技執法軟硬體量能，向科管局及環保署爭取到補助5台設備，預計年底架設完成。同時新增「比對黑名單」功能，加上AI判管技術，可迅速篩選出改管車。

「噪音車零容忍，民眾若有發現也可上環保署噪音車檢舉網提供資料。」環保局表示，若分貝數超標，依法最高可罰3600元。也請守規矩的民眾不要擔心，行駛車輛只要「不超速、不改裝、勿不當操駕」，就不會因高噪音情形而受罰。

噪音 科技執法

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