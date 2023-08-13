桃園北區水資中心 急盼中央核定擴廠

桃園市人口成長，汙水處理量能大增，龜山文青、大溪2處水資中心面臨滿載，今年已獲中央核定擴廠，但北區水資中心3期擴廠計畫尚無回音。市府水務局預估北區水資中心3年後每天10萬噸處理量能飽和，但擴廠要花2年，盼中央盡早核定擴廠計畫；民代要求水務局準確評估預防超載，並建議未雨綢繆另覓新的汙水處理廠用地。

桃園市北區水資源回收中心為汙水處理廠，一、二期目前最多可以處理10萬噸家庭廢水，眼前足以處理12萬9千多戶的納管家戶，但水務局評估3年後如沒能完成擴廠，就會出問題。

水務局指出，今年5月就向中央爭取桃園北區水資中心3期擴廠計畫，完成後每日處理汙水總量可達15萬噸，同時並提高工業用再生水量，兩者都是營建署設定的目標。不過全台各縣市都在爭取今年度140億元的補助款大餅，北區水資中心擴廠尚未獲核定。

市府另提出的龜山區文青水資中心二期擴廠已先獲核定，水務局指出，文青水資中心所在地大坪頂重劃區房地產蓬勃發展，入住人口超出預期，現有4千噸處理量已經飽和，因有急迫性，獲核定後水務局就快速發包。

水務局指出，文青水資中心擴廠預計年底完工，屆時每日處理量增至9千噸。大溪水資源回收中心二期也因量能已飽和獲中央核定，目前完成概念設計，會盡快上網招標。

市議員李宗豪說，龜山區機捷A7站周邊從合宜宅、社會住宅到一般建案都在發展，文青水資中心二期未來啟用後是否很快又飽和，水務局必須準確評估，如有必要應提早啟動三期，甚至另覓新的汙水處理廠用地。

水務局說明，北區水資中心3期擴廠若完工啟用，汙水量處理量可提升至每日15萬噸，也能提供多達4萬噸再生水給中油、觀音工業區和南亞印刷電路板廠。