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不肖業者偷倒廢油污染翁厝圳 竹縣府開罰189萬

中央社／ 新竹縣12日電

新竹縣竹北市翁厝圳今年初起陸續遭不肖業者傾倒廢油，新竹縣政府環保局追查，已針對1間工廠開罰新台幣189萬元，將持續巡視防止污染水源情形再發生。

新竹縣政府環保局昨天召開竹北市翁厝圳污染事件說明會，邀集新竹縣議員蔡蕥鍹、張珈源、林禹佑及多名里長出席，讓民代們了解目前水圳污染的處理情形。

竹北市麻園里長許榮生向中央社記者表示，當地居民近2年發現麻園、白地地區水溝常變成乳白色，由於這片區域有2、300公頃農田，農民們都相當憂心且氣憤，盼相關單位有所作為，勿讓不肖業者持續污染灌溉水源。

竹縣府環保局水污染防治科長陳昌揚接受中央社記者電訪表示，有關翁厝圳及其支流遭油污染，今年已先查獲1家金屬零件加工廠，依水污法開罰189萬元，另也查獲2輛清運車偷倒廢油，依廢棄物清理法各處6萬元罰鍰。

陳昌揚說，翁厝圳是從上游開始污染，導致下游許多灌溉溝渠都出現乳白色污染情況，經加強稽查後，污染量已減少。

陳昌揚指出，除了有工廠偷排廢油外，也查到有疑似向工廠收廢油的業者，未按正常程序處理，反而是趁黑夜或雨天，在偏僻區域偷倒廢油，這部分需要地方民眾多注意、警方巡邏或裝設監視器，一起合作遏止不肖業者行為。

新竹 北市 廢棄物

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