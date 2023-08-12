首座原民主題公園坐落埔頂隧道上 原民巧思超吸睛

桃園大溪仁善街及介壽路交叉口的首座原住民族主題公園今啟用，大溪區公所邀請東國寶級原民藝術家拉夫拉斯．馬帝規畫設計公園意象，並將原地石頭蒐集給周邊國小孩童彩繪，成為妝點公園的一部分，明年將爭取前瞻計畫建置友善人行運動公園，結合埔頂公園、棒壘球場形成愜意埔頂生活圈。

桃園市長張善政今出席啟用活動表示，透過多位議員積極向市府協調爭取，活化國道3號埔頂隧道上方土地，開闢為原住民主題公園。因土地下方為隧道，不能深挖也不能設置太重的設施，施工難度相當高，感謝大溪區公所用心執行，並善用環保永續及節能減碳的材料。

公所也特意請到原住民藝術家拉夫拉斯.馬帝替公園做整體設計規畫，拉夫拉斯.馬帝指出，設計理念採「族群融合、匯聚大溪、連結原鄉」，「山形」代表原住民族「家」的位置，每個族人來到城市都有自己的故事，在城市中可以用河川來代表自己，也可以用森林、海洋或是山上的每一個顏色，在山與山之間、海浪與海浪之間，山形紋構成一個波浪形的眼睛圖像，就像外面的人看見我們，我們也看見自己，象徵族群大融合。

大溪區長徐景揚說，原住民主題公園入口意象以山川及原民精神作為創作主題，園區人行步道使用具原住民意象圖騰的窯燒陶板地磚，園內的燈具也參考原住民圖騰發想設計；園內種植原民特色植物山梔子和台灣百合，另種植減碳冠軍樹種相思樹，增加碳吸收。

其中公園的創意圍籬則邀請大溪仁和、仁善、僑愛國小等3所學校的原住民族小朋友，共同參與過去場地石頭彩繪，並安裝於鋼筋製作的「菖蒲」造型圍籬，張善政今也將石頭放置，代表原民族群抵禦外來侵害、保護家人。