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首座原民主題公園坐落埔頂隧道上 原民巧思超吸睛

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
位在桃園大溪仁善街及介壽路交叉口的首座原住民族主題公園今啟用，桃園市長張善政今出席啟用活動，並將彩繪石頭放置妝點公園。記者翁唯真／攝影
位在桃園大溪仁善街及介壽路交叉口的首座原住民族主題公園今啟用，桃園市長張善政今出席啟用活動，並將彩繪石頭放置妝點公園。記者翁唯真／攝影

桃園大溪仁善街及介壽路交叉口的首座原住民族主題公園今啟用，大溪區公所邀請東國寶級原民藝術家拉夫拉斯．馬帝規畫設計公園意象，並將原地石頭蒐集給周邊國小孩童彩繪，成為妝點公園的一部分，明年將爭取前瞻計畫建置友善人行運動公園，結合埔頂公園、棒壘球場形成愜意埔頂生活圈。

桃園市長張善政今出席啟用活動表示，透過多位議員積極向市府協調爭取，活化國道3號埔頂隧道上方土地，開闢為原住民主題公園。因土地下方為隧道，不能深挖也不能設置太重的設施，施工難度相當高，感謝大溪區公所用心執行，並善用環保永續及節能減碳的材料。

公所也特意請到原住民藝術家拉夫拉斯.馬帝替公園做整體設計規畫，拉夫拉斯.馬帝指出，設計理念採「族群融合、匯聚大溪、連結原鄉」，「山形」代表原住民族「家」的位置，每個族人來到城市都有自己的故事，在城市中可以用河川來代表自己，也可以用森林、海洋或是山上的每一個顏色，在山與山之間、海浪與海浪之間，山形紋構成一個波浪形的眼睛圖像，就像外面的人看見我們，我們也看見自己，象徵族群大融合。

大溪區長徐景揚說，原住民主題公園入口意象以山川及原民精神作為創作主題，園區人行步道使用具原住民意象圖騰的窯燒陶板地磚，園內的燈具也參考原住民圖騰發想設計；園內種植原民特色植物山梔子和台灣百合，另種植減碳冠軍樹種相思樹，增加碳吸收。

其中公園的創意圍籬則邀請大溪仁和、仁善、僑愛國小等3所學校的原住民族小朋友，共同參與過去場地石頭彩繪，並安裝於鋼筋製作的「菖蒲」造型圍籬，張善政今也將石頭放置，代表原民族群抵禦外來侵害、保護家人。

位在桃園大溪仁善街及介壽路交叉口的首座原住民族主題公園今啟用。記者翁唯真／攝影
位在桃園大溪仁善街及介壽路交叉口的首座原住民族主題公園今啟用。記者翁唯真／攝影
位在桃園大溪仁善街及介壽路交叉口的首座原住民族主題公園今啟用。記者翁唯真／攝影
位在桃園大溪仁善街及介壽路交叉口的首座原住民族主題公園今啟用。記者翁唯真／攝影
位在桃園大溪仁善街及介壽路交叉口的首座原住民族主題公園今啟用，園內的燈具也參考原住民圖騰發想設計。記者翁唯真／攝影
位在桃園大溪仁善街及介壽路交叉口的首座原住民族主題公園今啟用，園內的燈具也參考原住民圖騰發想設計。記者翁唯真／攝影
位在桃園大溪仁善街及介壽路交叉口的首座原住民族主題公園今啟用，桃園市長張善政今出席啟用活動，並將彩繪石頭放置妝點公園。記者翁唯真／攝影
位在桃園大溪仁善街及介壽路交叉口的首座原住民族主題公園今啟用，桃園市長張善政今出席啟用活動，並將彩繪石頭放置妝點公園。記者翁唯真／攝影

原住民 桃園

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