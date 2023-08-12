富禮國中射箭館等工程又流標 竹市府：正向發展中

新竹市公共工程招標進度受到關注，有網路粉專特意整理出「本周流標精選」，指出富禮國中射箭場館增建工程、關埔國小行政大樓裝修工程、香山綜合運動場改建工程等工程流標。竹市府說明，因大環境缺工、缺料、原物料上漲等因素，各縣市都面臨流標，市府都正積極辦標和邀標，正向發展中。

該粉專整理出新竹市政府本周流標工程，包含富禮國中射箭場館增建、香山高中操場整建第二期工程、仙水里排水溝改善工程、柴橋路255巷擋土牆改善工程與廚餘堆肥處理廠新建工程等，並點評「有沒有跟教育和水土扯上邊就很難發包的八卦？」

其中，富禮國中射箭場館增建工程今年6月第3度流標，當時民代憂心中央補助款恐被收回；但依據電子採購網公開資料，市府後續調增預算金額，從6568萬餘元增至7168萬餘元後進行第4次招標，教育部補助款2800萬元仍包含其中，但8月7日開標仍因流標無法決標，市府已在8月9日重新上網公告，預計8月14日截止投標。

針對多項工程流標情形，竹市府今天說明，富禮國中射箭場館增建工程已積極邀標中；關埔國小行政大樓裝修工程將第二次開標，正向發展中。香山綜合運動場改建工程，已積極邀標也評估正向發展。香山高中跑道二期工程勞務招標預計8月底前開標。

仙水里排水溝改善工程、柴橋路255巷擋土牆改善工程皆由東區公所辦理，正積極邀標中；廚餘堆肥處理廠新建工程，環保局正進行第二次上網招標作業。市府表示，目前各工程皆大力推進中，相關招標也會就現況調整並積極進行邀標，朝正向發展中。

至於為何流標頻頻？竹市府說明，因大環境缺工、缺料、原物料上漲等因素，全國各縣市其實都遇到相關流標情況，並舉例根據媒體報導，台南市安平漁港跨港大橋，工程經費已增加至18.36億元，至今已8度流標，台南市長黃偉哲也對媒體無奈表示，招標不順涉及工程難度和經費問題，「只有陽春麵的經費是吃不了滿漢大餐的」。

市府指出，行政院工程會今年中為了全國各縣市層出不窮的流標情況，特別到地方座談，了解流標情況是全國現象。新竹市政府和各縣市政府都積極配合工程會規範，也正在積極辦標和邀標、並進行預算及工項的相關調整，各項計畫目前朝正向發展中。