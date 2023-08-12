品牌打壞酬神戲淪服裝走秀？ 木藝館：打破傳統祝壽

桃園大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典被打造為大溪大禧節慶品牌，今年酬神戲打破傳統普濟堂迎請鄰近地區友宮友廟神尊參加祝壽大典方式，改透過各式神明衣走秀方式，象徵各神前來祝壽。不過有民代表示，象徵大溪傳統文化的社頭，淪為私人服裝走秀的配角，且神明衣非新作品。

大溪木藝館長陳倩慧回應，當初洽談本就僅要設計師設計新的將軍衣，透過設計師吳亮儀所設計的10套神明衣及10位表演者，呈現眾神齊聚為關聖帝君祝壽的意涵，並特別設計由大溪4個社頭8尊神將將軍參與演出，將軍依循傳統步伐拜廟為帝君祝壽，當地社頭神將也首度合體一同表演，很開心被看見。

市議員魏筠表示，象徵大溪傳統文化的社頭，淪為私人服裝走秀的配角；普濟堂也變成設計師的展廳，更誇張的是，設計師宣稱特別為這次活動設計的衣服，被眼尖的民眾抓包，明明早在2019年就已經展覽過。背後的音樂，也沒有經過原創者授權。

魏筠說，主辦單位也沒有尊重傳統文化工作者，有社頭成員在表演完的當下，連椅子都沒得坐，扛神將非常重，沒有經過練習、訓練，是真的無法擔下重任的。

陳倩慧表示，每年大溪大禧皆會策畫新型態「酬神戲」，今年策展團隊深入與地方社頭互動，發掘各社特色共創共演，結合8個大溪在地社頭藝陣及4組當代表演藝術團隊共創6個表演節目。

陳倩慧說，本次創新以以普濟堂迎請鄰近地區友宮友廟神尊參加祝壽大典共襄盛舉的習俗為基礎，透過吳亮儀服裝設計師設計全新「將軍」服裝，及其他9套神明衣及10位表演者，呈現眾神齊聚為關聖帝君祝壽的意涵，並特別設計由大溪4個社頭8尊神將將軍參與演出，將軍依循傳統步伐拜廟為帝君祝壽，打造一個兼具民俗意義與當代秀藝的新形態祝壽晚會。

陳倩慧指出，透過讓神將身上刺繡戰甲象徵的傳統工藝與創意神明衣所呈現的現代時尚工藝同台匯聚。有關表演節目音樂授權事宜，則於契約中皆有規定需取得授權，授權文件為驗收內容之一，如有未依合約授權規定事宜將循相關違約罰則辦理。