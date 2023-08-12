竹縣首件露營場土地許可通過 完全合法仍有很大一哩路要走

新竹縣露營活動興盛，縣內有超過3百家露營業者，但幾乎都是不合法經營，新竹縣府今年以來積極輔導業者轉型合法化，昨天更是核發出首張農牧用地申請露營場土地許可，標誌新竹縣露營地逐步朝向合法，目前已有近50家業者提出申請，不過縣府也坦言要完全合法化仍有很大一哩路要走。

新竹縣府交旅處表示，中央去年7月修法開放非都市土地的農牧及林業用地得以在低度開發且符合安全、環保等前提下，有條件容許設置露營設施，修法通過後陸續有業者洽詢申請細節，不過多數業者對審查手續不理解，多抱持觀望態度。

交旅處為促成露營業者經營合法化，去年起陸續辦理府內跨局處會議，確認許可案件審查細節，並於今年3月起接連在尖石、五峰、橫山、峨眉、關西等地辦理8場座談會，共計有近一半、超過150家業者參與，都希望能在政府輔導下合法經營。

交旅處指出，目前新竹縣有333處露營區，大多數集中在尖石、五峰及橫山3鄉鎮，但其中僅僅只有6家合法，多位於遊樂區及休閒農業區內，其餘業者多反映對於新的法規需要時間了解。因此縣府今年開始提供Line諮詢、電話專線、官方網站專區等服務，輔導業者依規邁向合法化。

據了解，新竹縣府交旅處已經收到46家業者申請，申請人取得第一階段土地許可後，即可依核准計畫書興建相關露營設施，並於取得水保完工證明及建築物使用執照等資料後，繼續辦理第二階段露營場設立登記。

幸運獲通過的第一家業者是位於尖石鄉的露營區，露營地面積約有半公頃，露營場地原本即為農牧用地，因原本就只提供露營素地，供民眾自行開車前來搭帳露營，所以經過會勘後很快就獲核發土地許可。