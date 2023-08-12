青少年免費休閒好去處 苗栗家扶「青浪」提供多元遊憩

苗栗家扶中心今年成立「苗栗青浪」青少年據點，規畫卡拉OK室、桌遊室、SWITCH遊戲室、閱覽室、運動場等多元優質空間，對社區青少年免費開放，盼提供青少年兼具休閒娛樂與成長學習的「青春港灣」，家扶今天並獲澤米科技捐贈2台VR及周邊產品，希望藉由VR體驗讓青少年跨越感受三維空間，將科技融入生活；青浪據點原為家扶青少年安置中心「希望家園」，轉型提供青少年休閒、培養正當興趣，盼以預防取代安置。

苗栗家扶指出，「苗栗青浪」是專為青少年規畫的空間，盼透過多元服務來陪伴如同海浪般自由奔放的青少年，讓他們在安全友善的環境，開拓興趣及發展天賦，家扶進一步與社區合作，為青少年築起保護網，達到預防輔導效果。

苗栗家扶說，3月成立後，平日每周三下午1點半到5點、周六上午10點到下午5點對社區青少年開放，暑期開放時間為每周四到六上午10點到下午5點，也免費提供午餐及烹飪自製餐點，歡迎國小高年級到高中職的青少年相約來體驗。

竹南工業區內的澤米科技公司善盡企業社會責任，今天捐贈2台VR及周邊產品，為家扶青浪據點增添多元休閒媒介，上午捐贈儀式前，一些到場的青少年開心地體驗、感受三維空間的遊戲樂趣。

「苗栗青浪」在苗栗家扶中心4、5樓空間規畫，SWITCH遊戲室牆面畫設超級瑪利歐兄弟、大金剛的經典圖案，不同功能空間的設計質感青春舒適，上午還有親子一家來歡唱卡拉OK，場面溫韾。