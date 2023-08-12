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新竹市新增1例登革熱快篩陽性 57歲男曾到過台南探親

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府衛生局派員巡檢積水容器和孑孓調查。圖／新竹市政府提供
新竹市政府衛生局派員巡檢積水容器和孑孓調查。圖／新竹市政府提供

新竹市近日出現今年首例本土登革熱病例，新竹市政府衛生局昨晚接獲通報1例登革熱快篩陽性病例，為57歲男性、具台南活動史。新竹市政府隨即成立跨局處緊急應變小組，第一時間掌握疫調及個案活動足跡，針對同住家人安排採檢，將血清檢體送昆陽實驗室檢驗，今天也完成環境孳生源清除及消毒作業，提醒新竹市民注意。

衛生局指出，該名登革熱快篩陽性個案為57歲男性，7月29日與妻子2人至台南探視親人，已知台南親友中有2人為確診個案。男子返回新竹後於5日出現發燒及下肢關節痛，曾自行服藥及診所就診，因症狀持續未緩解，11日再就醫經NS1快篩呈現陽性，目前安置隔離中。

雖然與男子同住的家人目前無症狀，但衛生局為確保健康無虞，同行成員仍安排採檢及居家防蚊措施，避免疫情擴散。應變小組說，將持續追蹤個案及同住家人健康狀況，並持續疫情監控，以利掌握疫情變化。

衛生局說，新竹市政府昨天接獲醫院通報後，即成立應變小組於第一時間啟動疫情調查及防治措施，並於今早出動小組成員，包括衛生局、衛生所、里長、里幹事和環保志工隊等，進行居住地周邊半徑50公尺病媒蚊密度調查，同時通知環保局加強孳生源清除及消毒工作。

新竹市政府衛生局長陳厚全呼籲民眾，暑假期間民眾安排旅遊時，應盡量避免前往國內、外登革熱流行地區，如需前往，務必做好個人防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛生福利部核可防蚊藥劑。

民眾回國或返回原居住或工作地後，如有發燒、頭痛、出疹、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等症狀，應趕快就醫，並應主動告知醫師旅遊史、活動史等相關資訊；同時提醒醫療院所加強TOCC問診及通報警覺。

此外，新竹市政府衛生局提醒，近期受鋒面影響，傍晚容易出現豪大雨，易使積水場域及容器增加，提高病媒蚊孳生的機會，提醒民眾雨後應主動巡檢戶內外環境，徹底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

新竹市共有25家醫療院所提供NS1抗原快速檢驗試劑，詳情可至衛生局官網登革熱專區 https://reurl.cc/DA5X25 查詢，若有任何疑問，可撥打疾病管制署1922疫情通報專線或衛生局防疫專線03-5355130，或至疾病管制署 https://reurl.cc/gD5Zv7 查詢。

新竹市政府衛生局派員巡檢積水容器和孑孓調查。圖／新竹市政府提供
新竹市政府衛生局派員巡檢積水容器和孑孓調查。圖／新竹市政府提供

衛生局 新竹 登革熱

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