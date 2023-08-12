世界客家博覽會開幕晚會大雨 觀眾熱情不減 今明還有兩場

「2023世界客家博覽會」昨天登場為期66天，桃園市政府、客委會表示連續3天開幕晚會都有大型表演，今明兩天在桃園市陽光劇場有「天光日个客家三部曲」，結合歌唱、戲劇、舞蹈、科技展演等多元型態，分別演繹「山个飛行」、「河个相佮」及「海个無驚」3個主題，國內外客家籍超過40組音樂人及演員聯合演出。

客委會、桃市府客家局指出，客家人在全球化的過程從未缺席，自16世紀大航海時代，客家人就散布到全世界，到了古巴創造出雷鬼音樂，到了東南亞創立了第一個民主共和國；客家人到了馬來西亞、印尼落地深根，也協助當地民眾建國，客家人已經是世界上不可或缺的一員。

客委會表示，昨晚首場開幕晚會，在「航向未來」的世界舞臺上，也是全球化時代客家人的第一場演出，現場陽光劇場是戶外大型表演舞台，雖然下雨但是演出者和觀眾熱情不減，也讓大家看見客家在世界及臺灣的重要。