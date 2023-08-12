竹市啟動「靜城專案」 高虹安今宣布即起全天取締噪音車

噪音車無論白日、夜間都惱人。新竹市長高虹安今天宣布，即日起竹市全面啟動「靜城專案」，除執行既有3大噪音車管制措施外，同時納入「聯合中部7縣市擴大聯合稽查作業、聲音照相科技執法搭配AI判管技術、加重裁罰改裝噪音超標車輛、透過歷年檢驗資料庫比對黑名單」4大精進策略，全天候取締噪音車，讓改裝及不當操駕的車輛無處遁逃。

高虹安表示，市府為加強取締轄內不當改裝車輛製造噪音與飆車噪音情形，近年持續執行「受理檢舉系統通知到檢」、「環警監聯合稽查攔查」、「聲音照相科技執法」等3大噪音車管制措施，其中與環警監聯合稽查攔查工作，固定每月至少4場次。

隨著暑假到來，新竹市政府更透過中台灣區域治理平台，與中部7縣市執行聯合稽查作業，擴大稽查執法區域範圍並同時執法，以提升稽查取締成效。竹市府環保局特別說明，行駛車輛只要「不超速、不改裝、勿不當操駕」，就不會因高噪音情形而受罰。

環保局長江盛任指出，高虹安市長積極落實「智慧治理」施政策略，竹市目前有3處固定式聲音照相科技執法設備（1區1處）及2套移動式聲音照相科技執法設備。據統計，今年1至7月共拍攝4萬2604輛次，透過系統設備及人工判定雙重判讀，違反噪音管制法告發處分246輛，通知限期改善171輛。

環保局為強化高噪音車執法成效，今年提升軟硬體雙重量能；在硬體設備部分，環保局已成功向新竹科學園區管理局及環保署爭取補助共5台聲音照相科技執法設備，架設點位將依環保署選點原則及歷年陳情件數評估，科管局補助2台預計10月底前完工，環保署補助3台預計11月底前完工。

特別的是，環保局透過建置使用中車輛噪音檢驗合格雲端資料系統，新增「比對黑名單功能」，主動出擊針對轄區內5處固定式車牌辨識系統的大數據比對，進而篩選再改管車輛。另，針對既有固定式聲音照相科技執法設備升級搭配AI判管技術，可更快速且精準篩選出未使用原廠排氣管車輛。

噪音車罰則部份，環保局說依據環保署機動車輛噪音管制標準，車道速限50公里以下路段、管制標準為86分貝，速限50到70公里路段、管制標準為90分貝，超標可依噪音管制法規定，裁罰金額最低1800元、最高3600元。環保署今年6月30日公告增訂加重裁罰規定，針對夜間時段（晚上10時至隔日上午6時）或特定噪音管制區（學校、圖書館、醫療機構周界外50公尺內）稽查，超標者將直接裁罰最高金額3600元。