歷3年策畫 首屆世客博開幕

首次舉辦的2023世界客家博覽會昨天開幕，展期66天至10月15日，包括2大主展館、8大副展館及17個衛星展區，並推出豐富的主題市集、地景裝置藝術、大型光雕展演及表演，展現多元及特色的客家文化。行政院副院長鄭文燦及桃園市長張善政、台北市長蔣萬安等縣市長均出席開幕式，鄭文燦表示，世客博在他任內策畫，張善政接手後更用心，期盼「我客家、我驕傲」成為這次活動的註腳。

昨天出席開幕活動者還有客委會主委楊長鎮、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科及花蓮縣長徐榛蔚等人。張善政表示，客家族群幾百年來不斷開枝散葉，迄今分布世界許多國家，這次世界館展出20國的客家特色，台灣館則邀集14縣市共同規畫，鼓勵民眾花時間來一睹客家文化的美麗及珍貴。

鄭文燦指出，客家人在歷史、工藝、文學、飲食等各方面都有傑出成就，是台灣共同資產。世客博歷經3年策畫，他任內完成主要場館，而張善政接手後更用心，期待「我客家、我驕傲」能成為這次活動註腳。