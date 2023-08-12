關西鳳山溪汙染物清除費 竹縣府盼中央速核定

新竹縣關西鎮鳳山溪6月遭艾斯巴達公司違法排放廢棄物，環保局催促改善未果，上個月已提報緊急應變計畫並著手清除汙染物，但因執行半天就停工，遭地方質疑作秀。對此，環保局緊急澄清是最近颱風來襲天候不佳才暫緩，待水位降低後會盡快施作，也希望中央盡快核定應變計畫的補助經費。

新竹縣環保局指出，清除計畫名為「新竹縣關西鎮鄰鳳山溪邊坡汙染案廢棄物緊急應變計畫」，內容共有3項，第一項是移除艾斯巴達廠內18桶廢液，第二項是移除16袋汙染土壤，第三項則是鳳山溪右岸部分汙染底泥清理，計畫有向環保署爭取補助713萬餘元。

環保局指出，計畫將針對廢液廢棄物、汙染土壤及鄰鳳山溪右岸部分汙染底泥進行清理，除中央經費補助外，也會積極向艾斯巴達求償，若艾斯巴達賠償先行到位，就不會使用補助。

縣府清運作業已經在執行，但由於近日天候不佳，工程進度緩慢，引發關西鎮民不滿，怒批作秀，鎮代會也前往環保局督促。

環保局表示，清除作業慢是受杜蘇芮、卡努颱風影響，因近日溪水高漲難施工，考量人員安全，才會暫緩，待水位降低就會盡快完成。