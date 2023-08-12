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文資審議會決議 竹市地下油庫續列冊追蹤
新竹市地下油庫歷史逾半世紀，長年荒廢棄置，因建功高中擴校掀起油庫存廢議題，文化局昨天提進文資審議委員會討論，委員實地現勘後，決議此案繼續列冊追蹤，待校園規畫有初步方案後再行審議。
新竹市文化局指出，新竹地下油庫位於公道五路與建新路交叉口，共有4座直徑33公尺、高度7.5公尺的鋼質筒形油槽，原址為日本海軍第六燃料廠輕質油槽，戰後由軍方提供土地，中油公司負責興建輸儲設備，1971年左右興建4座油庫，並保存迄今。
地方文史學者專家組成「竹掃把行動聯盟」關注地下油庫存廢，召集人、清大退休榮譽教授王俊秀指建功油庫經歷過二戰、國共內戰及冷戰，是台灣少數的軍事工業遺址，充滿著歷史性、故事性及稀有性，希望能將油庫列入文化資產保存及再利用。
針對地下油庫存廢一案，文化局表示今年2月24日已接獲民眾提報將油庫登錄為歷史建築。4月6日現勘評估後，初步認定具歷史產業發展、環境教育及文化資產價值，列冊追蹤。
文化局昨現勘後也舉行文資審議大會，不少關心此案的民眾踴躍發表意見，大會最後決議朝兼顧油庫保存、建功高中發展需求與校園特色形塑等方向規畫使用，但細節有待校園規畫初步方案出爐，因此繼續列冊追蹤。
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