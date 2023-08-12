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苗栗苑裡淹水戶未達救助標準 視個案協助

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣苑裡鎮上周受到致災性豪雨侵襲，造成多戶民宅淹水。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮上周受到致災性豪雨侵襲，造成多戶民宅淹水。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣苑裡鎮上周受豪雨侵襲，多戶民宅淹水，但依苗栗縣災害救助金核發的現行標準，淹水未達50公分、土石流未達30公分不在救助對象，縣議員陳品安為災戶請命，在議會提臨時動議案，希望酌予發放慰問金，縣長鍾東錦認同，表明縣府已針對此研議，可列為第三級救助，視個案實際受災以社會救助金協助，經鎮公所查核屬實發放。

陳品安指出，提案並無意更動苗栗縣救助標準，目前鎮公所調查申報的受災戶有20餘戶達標，部分未達50公分的受災戶也有20多戶申報，雖不符合救助標準，但其實受災也嚴重，家中有許多家具毀損，住家也需清理大面積泥濘，期盼獲援助。

鍾東錦指出，他已與水利、社會處研商，目前淹水達100公分以上列為第一級救助對象，100公分以下至50公分列為第二級，未來20公分以上未達50公分可列第三級，但需視個案情況提供救助，經費運用可透過民間捐助的社會救助金款項，因每戶個案情況不一，有的家戶淹水不深，但受災也嚴重，可請鎮公所實勘拍照認定。

社會處指出，依苗栗縣災害救助金核發標準，淹水達100公分發放1萬元、50公分以上未達100公分5千元，土石流逾30公分每戶2萬元；這次苑裡受災戶淹水在20公分以上、未達50公分的申報個案，查核後將以社會救助金提供協助。

淹水 苗栗縣 鍾東錦

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